Почему таможня начала задерживать посылки брендовых товаров, приобретенных в интернете

За последние две недели сразу несколько источников сообщили, что посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни, по заявлению правообладателя. И если посылки с Xiaomi уже пускают в страну, то с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы. Редакция AIN.ua попыталась разобраться в ситуации. Но для начала приведем небольшую справку о том, как сейчас работает таможенное законодательство в этом отношении.

В Таможенном кодексе Украины есть ст. 399 «Приостановление таможенного оформления товаров на основании данных таможенного реестра». Таможенный реестр - это документ, который можно посмотреть на сайте ГФС, где перечислены торговые марки и лица, которые являются их официальными представителями. Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли ТМ в реестр и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, обнаружить «признаки нарушения прав интеллектуальной собственности». Если они есть - таможня ставит оформление на паузу до 10 рабочих дней и связывается с правообладателем. Правообладатель может обратиться в таможню с заявлением о нарушении прав - это и случилось в случае с посылками Meizu.

Что с Meizu?

Как сообщил директор магазина «Розетка» Владислав Чечеткин, за последние пару недель покупатели, заказывавшие устройства Meizu в зарубежных магазинах через сайт «Розетки» столкнулись с тем, что их посылки им не приходят. Это связано с неоднократными письменными обращениями правообладателя Meizu в ГФС. Письма подписаны Викторией Цитович - ранее она была директором «Цитрус Трейд», сейчас указана в таможенном реестре, как представитель ТМ Meizu в Украине. По данным «Цитруса», она в компании не работает с 2011 года, но «Цитрус» и Meizu с ней сотрудничают.

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины «был ввезен контрафактный товар» и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

«На основании этого письма таможня не пропускает на территорию Украины посылки физических лиц. При этом нужно отметить, товары в цене до 150 евро, конечный покупатель - физическое лицо, житель Украины... более того, поводом послужил оригинальный товар, серийный номер которого указан», - рассказал Чечеткин.

Представитель ТМ Виктория Цитович в комментарии редакции заявила, что главная цель этих действий - борьба с контрафактом:

«Защита интересов правообладателя осуществляется непрерывно с момента выхода ТМ Meizu на украинский рынок... Наличие Украины в этом списке (список Торгового представительства США из отчета Special 301, замеряющий уровень пиратства - ред.) - «сигнал» для международных брендов пристально следить за защитой интеллектуальной собственности. Главная цель - не допустить контрафактный товар на рынок, который может нанести вред репутации брендам, в том числе бренду Meizu на территории Украины, обеспечить украинского потребителя товаром, который соответствует техническим регламентам и является оригинальным».

По неофициальным данным, именно в связи с проверками посылок на прошлой неделе «Нова пошта» жаловалась на массовые досмотры международных отправлений в сортировочном центре компании. В компании на запрос редакции ответили, что «нет причин полагать, что причной проверки был контроль над соблюдением прав интеллектуальной собственности».

Но в то же время, «Нова пошта» заявила, что если клиенты ожидают доставку товара, который попал в перечень ТМ из таможенного реестра, это означает, что доставка может быть задержана. Для товаров ТМ Meizu или Xiaomi задержка может составлять минимум 11 рабочих дней, может быть продлена на 10 рабочих дней (зависит от действий правообладателя).

Пока что при заказе устройств Meizu за рубежом нужно быть готовым к тому, что посылка может не доехать до получателя.

Что с Xiaomi?

На днях также появилась и информация о том, что подобные меры правообладатель принимает в отношении к Xiaomi. О случаях приостановки оформления посылок сообщали в сообществе Xiaomi Mi Community (занимается подготовкой, локализацией программного обеспечения MIUI, на котором работают телефоны и планшеты Xiaomi/Mi).

Представитель сообщества Дмитрий Лупич подтвердил редакции, что жалобы от пользователей имели место: «Были жалобы, но не массовые... Мы никогда не поддерживали торговлю черной продукцией, так как обычно это приводит к печальному опыту использования, в больше степени из-за проблем с софтом и локализацией. В то же время, мы не поддерживаем никакие блокировки и запреты, наши пользователи сами вправе решать, где им покупать продукцию Xiaomi: в официальных магазинах или на зарубежных торговых площадках».

Технику под брендом Xiaomi в Украине продает «Цифротех» (группа компаний «Алло») и NIS, которая в апреле открыла в ТРЦ «Городок» на Петровке фирменный магазин этого бренда.

Согласно данным таможенного реестра, ТМ в нашей стране представляет юрист Александр Шевченко. В комментарии редакции юрист отметил, что за все время его работы все лица, заказавшие устройства Xiaomi в зарубежных интернет магазинах, получали от него разрешение на ввоз. «Ни одна посылка не была отправлена назад. С моей стороны ввоз физическим лицам подтверждался в 100% случаев», - отметил адвокат.

По его словам, его главная задача - борьба с подделками и ограничение коммерческого ввоза продукции, не предназначенной для продаж в Европе. Как пример последнего, он привел продажи в Украине модели Mi6, которая еще не адаптирована для европейского рынка, не сертифицирована и не проходила таможенную очистку в Украине. По словам юриста, функции борьбы с подделками и контрафактом Xiaomi вскорости планирует передать Всеукраинскому агентству авторских прав.

Ранее мы приводили пример работы того же принципа, но в другой товарной категории. Мы публиковали статью основателя Hotline.ua Сергея Арабаджи, в которой он детально анализировал работу этого юридического механизма. И кроссовки, и смартфоны - это частные случаи все того же принципа «исчерпания прав на торговую марку»:

Производитель товара под собственной торговой маркой теряет право на его коммерческую эксплуатацию после первой продажи. Это значит, в том числе, что новый собственник может рекламировать этот товар. В этом смысле, права владельца на торговую марку исчерпываются...

Но при международной торговле разночтения появляются. Некоторые страны считают, что импортер (покупатель) товара должен при ввозе в свою страну подтвердить у производителя право на его продажу. Это называется национальный принцип исчерпания прав. Если этого делать не требуется - это международный подход. На сегодняшний день, в нашем законодательстве принцип исчерпания прав четко не установлен.

