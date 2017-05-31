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НБУ выкупил на межбанке около $40 млн по единому курсу - по 26,30 грн.
23:59 30.05.2017 |
Вчерашний выходной в США не помешал просадке американской валюты на украинском межбанке. 30 мая его курс доллара после небольшой раскачки опустился на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,29-26,31 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютный дефицит, которого опасались финансисты (на счета украинских экспортеров не успела поступить текущая выручка из-за американского Дня Памяти), продлился совсем недолго - первые утренние часы. После них на рынок стал поступать доллар.
«Рынок открылся на уровне 26,35-26,38 грн./$. Из-за дисбаланса между валютным спросом и предложением (обусловленного сокращением объема обязательной продажи доллара из-за выходного дня в Соединенных Штатах днем ранее), котировки достигли 26,40-26,43 грн./$ к 11:00, однако не закрепились на достигнутом уровне. Уже к 11:30 на межбанке постепенно увеличилось предложение доллара, что поспособствовало снижению котировок до 26,33-26,36 грн./$», - рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Доллар не переставал прибывать на торги даже после обеда. Потому к вечеру его вышел скупать Национальный банк, который провел интервенцию по наилучшему курсу.
«НБУ выкупил около $40 млн. по единому курсу - по 26,30 грн./$. Причем, достаточно поздно - около 15 часов», - рассказал Юрий Гриненко.
Главным событием для сегодняшних торгов стал не выходной в США, а повышенный спрос на гривну, который возник из-за того, что бизнесу нужно было перечислять в госбюджет НДС. Потому он конвертировал накопленный ранее доллар - необязательные к продаже 50% выручки. Объем долларовых торгов 30 мая вырос со вчерашних $108,48 млн. до $274,88 млн.
«Отложенный со вчерашнего дня спрос не смог в серьезной степени сказаться на курсе. Бюджетные платежи в конце месяца все-таки сыграли решающую роль в сегодняшнем курсоформировании», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Подтвердилось предположение о том, что вчера и сегодня были пиковые значения курса, которые нужно было использовать на продажу», - дополнил коллегу заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
В последний день весны банкиры ждут от экспортеров более активных продаж обязательной валютной выручки: в Украину придет доллар, задержавшийся на день из-за американского выходного.
«На завтра мы прогнозируем ситуацию, подобную сегодняшней - на последний день месяца, как правило приходится пик валютных распродаж. Сейчас это является ключевыми факторами для валютного рынка», - считает Олег Куринной.
Он ждет в среду торговлю в рамках 26,30-26,35 грн./$.
Правда, его коллеги допускают и более дешевый доллар: Юрий Гриненко допускает сохранения уровня 26,30 грн./$.
«Не думаю, что объемы торгов сильно вырастут, но и вряд ли сократятся. Рынок может потоптаться возле уровня сегодняшнего фиксинга», - сказал он.
В тоже время его коллеги допускают подорожание американской валюты уже с 1 июня.
«Незначительный рост доллара возможен с четверга - в начале месяца продажа немного проседает, но сезонные благоприятные для гривны факторы остановят возможные колебания - курс будет сохраняться в пределах 26,35-26,45 грн./$», - заверил Олег Куринной.
Обычно в начале месяца экспортеры продают меньше доллара, однако инвесторы больше настроены его покупать - под репатриацию дивидендов.
Сразу 5 копеек 30 мая потерял наличный курс доллара.
«К вечеру курсы достигли 26,18-26,22 грн./$. Люди продолжают сдавать валюту, а банки скупают ее для перепродажи на межбанке. Пока это выгодно с учетом инкассации и отвлечения ресурса», - сказал Юрий Гриненко.
Как и прежде, в банках сохранялся весьма широкий разброс между покупкой и продажей на курсы валют.
Цену 26,22 грн./$ населению предлагали небанковские обменники. А у банков самую дешевую валюту можно было взять по 26,26-26,28 грн./$: в этом диапазоне бакс продавали Forward Bank, Банк инвестиций и сбережений.
По 26,30-26,40 грн./$ валюту предлагали больше десятка банков: Кредобанк, УкрСиббанк, БТА Банк, банк «Аркада», Индустриалбанк и пр.
А структуры покрупнее (Приватбанка, Ощадбанка, Альфа Банка) продавали клиентам доллар по 26,45 грн./$.
Выкуп валюты у населения сегодня происходил в рамках 25,90-26,20 грн./$.
Заметный обвал курса доллара во вторник произошел и на черном рынке, где с утра ценник находился в рамках 26,18-26,30 грн./$, а к вечеру откатился до 26,17-26,24 грн./$.
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