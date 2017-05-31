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НБУ решил отменить ряд административных ограничений на валютном рынке
20:46 30.05.2017 |
Правление Национального банка приняло решение об отмене ряда административных ограничений на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Решение Национального банка закреплено постановлением правления №44 от 30 мая, вступающим в силу 31 мая.
Национальный банк решил отменить запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тыс. долларов в эквиваленте.
Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен был выполнять обязательства за счет собственной инвалюты.
Также решено снять ограничение для граждан на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций (вступает в силу с 12 июня).
Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. гривен/ месяц.
Кроме того, банкам разрешено проводить операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.
До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы классификатора за иностранную валюту других групп.
По мнению НБУ, снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.
Как сообщали Українські Новини, 25 мая Национальный банк отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120.
Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.
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