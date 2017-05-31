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Таможня ограничивает пропуск брендовых товаров, приобретенных в интернет-магазинах
20:31 30.05.2017 |
Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами более тысячи брендов, приобретенными в зарубежных интернет-магазинах.
Об этом сообщает OpenDataBot.
Отмечается, что это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
В список торговых марок, которые не пропустит таможня, вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие - в общем 1146 международных фирм.
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