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Дефицит счета текущих операций в апреле составил $146 млн - НБУ
19:13 30.05.2017 |
Дефицит счета текущих операций в апреле 2017 года составил $146 млн против $164 млн профицита в апреле 2016 года, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем веб-сайте.
Формирование дефицита текущего счета в прошлом месяце объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, а также выплатами дивидендов - с июня 2016 НБУ разрешил перечислять за границу дивиденды за 2014-2015 гг., а с апреля 2017 года - также за 2016 год.
В целом за первые четыре месяца 2017 года дефицит текущего счета снизился на 1,5% - до $1,307 млрд.
Нацбанк также сообщает, что в апреле 2017 года произошло существенное замедление роста экспорта в годовом измерении - до 7,5% с 38,2% в марте.
"Прежде всего, это произошло из-за снижения экспорта продукции металлургии вследствие углубления падения металлургического производства в условиях приостановления перемещения грузов между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса и увлечения ряда предприятий на неподконтрольных территориях", - объяснил НБУ.
Кроме того, вследствие интенсивного экспорта зерновых в предыдущие периоды и постепенного снижения переходящих запасов, замедлился рост экспорта зерновых.
Вместе с тем, отметил НБУ, высокими темпами продолжил расти экспорт железной руды.
В целом экспорт товаров за январь-апрель 2017 года возрос на 28% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным Нацбанка, рост импорта товаров в апреле также существенно замедлился, преимущественно за счет энергоносителей и отдельной продукции машиностроения - закупок мобильных телефонов и легковых автомобилей.
В целом импорт товаров за январь-апрель 2017 года вырос на 22,4%.
Чистые поступления по финансовому счету в апреле возросли до $1,1 млрд благодаря привлечением государственного сектора.
"После успешного завершения третьего пересмотра программы EFF с МВФ правительство получило очередной транш кредита макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии на сумму EUR0,6 млрд", - напомнил НБУ.
Приток прямых иностранных инвестиций в апреле составил $43 млн и в целом в течение последних шести месяцев оставался низким.
По итогам января-апреля 2017 года чистые поступления по финансовому счету составили $1.7 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года - $952 млн.
В целом по итогам апреля платежный баланс Украины сведен с профицитом в размере $970 млн. (в апреле 2016 года - $469 млн). Вместе с получением четвертого транша от МВФ на сумму $996 млн. это способствовало росту международных резервов до $17,2 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение $3,6 месяца.
Профицит сводного платежного баланса по итогам четырех месяцев составил $386 млн.
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