Дефицит счета текущих операций в апреле составил $146 млн - НБУ

Дефицит счета текущих операций в апреле 2017 года составил $146 млн против $164 млн профицита в апреле 2016 года, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем веб-сайте.

Формирование дефицита текущего счета в прошлом месяце объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, а также выплатами дивидендов - с июня 2016 НБУ разрешил перечислять за границу дивиденды за 2014-2015 гг., а с апреля 2017 года - также за 2016 год.

В целом за первые четыре месяца 2017 года дефицит текущего счета снизился на 1,5% - до $1,307 млрд.

Нацбанк также сообщает, что в апреле 2017 года произошло существенное замедление роста экспорта в годовом измерении - до 7,5% с 38,2% в марте.

"Прежде всего, это произошло из-за снижения экспорта продукции металлургии вследствие углубления падения металлургического производства в условиях приостановления перемещения грузов между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса и увлечения ряда предприятий на неподконтрольных территориях", - объяснил НБУ.

Кроме того, вследствие интенсивного экспорта зерновых в предыдущие периоды и постепенного снижения переходящих запасов, замедлился рост экспорта зерновых.

Вместе с тем, отметил НБУ, высокими темпами продолжил расти экспорт железной руды.

В целом экспорт товаров за январь-апрель 2017 года возрос на 28% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Нацбанка, рост импорта товаров в апреле также существенно замедлился, преимущественно за счет энергоносителей и отдельной продукции машиностроения - закупок мобильных телефонов и легковых автомобилей.

В целом импорт товаров за январь-апрель 2017 года вырос на 22,4%.

Чистые поступления по финансовому счету в апреле возросли до $1,1 млрд благодаря привлечением государственного сектора.

"После успешного завершения третьего пересмотра программы EFF с МВФ правительство получило очередной транш кредита макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии на сумму EUR0,6 млрд", - напомнил НБУ.

Приток прямых иностранных инвестиций в апреле составил $43 млн и в целом в течение последних шести месяцев оставался низким.

По итогам января-апреля 2017 года чистые поступления по финансовому счету составили $1.7 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года - $952 млн.

В целом по итогам апреля платежный баланс Украины сведен с профицитом в размере $970 млн. (в апреле 2016 года - $469 млн). Вместе с получением четвертого транша от МВФ на сумму $996 млн. это способствовало росту международных резервов до $17,2 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение $3,6 месяца.

Профицит сводного платежного баланса по итогам четырех месяцев составил $386 млн.

