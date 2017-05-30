Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Голландские парламентарии проголосовали за ратификацию этого документа на заседании 30 мая.

"Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Спасибо нидерландским парламентариям за мудрое и дальновидное решение, которое пойдет на пользу обоим государствам и укрепит Европу", - сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала, что после передачи ратификационных документов в Брюссель, ассоциация Украины с Европейским Союзом будет утверждена Советом ЕС, и "соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения", как действовало до сих пор.

"Во-первых, начинает действовать статья 1 соглашения: устанавливаются отношения ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме важного символического значения, сегодняшнее решение открывает для нас еще больше возможностей для практического политического и экономического сотрудничества. Теперь начинается применение частей соглашения, предусматривающих, в частности, более тесное сотрудничество в таких отраслях", - сообщили у И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, когда закончатся все формальности, СА между Украиной и ЕС станет полноценным международным договором. "Это открывает большое окно возможностей и для нас, и для Евросоюза. Должны максимально воспользоваться этим", - отметила она.

Как сообщалось, Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов.