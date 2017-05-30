Заявление забытого всеми журналиста-эксперта о якобы желании властей вывести фронтмена "Океана Ельзи" во второй тур президентских выборов может свидетельствовать о желании России пошатнуть украинский политикум.

Вчера в эфире NewsOne неожиданно "всплыл" Вячеслав Пиховшек - один из одиозных представителей пропагандистской команды времен президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича. После Майдана активность данного телеведущего-эксперта ограничивалась написанием блогов на одном из пророссийских сайтов и постов в соцсетях. Главным "гвоздем" в выступлении Пиховшека стало предположение, что лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука готовят к президенстским выборам. "Я не знаю, что в Украине можно назвать невозможным, однако если мы проглотим еще и Вакарчука, человека политически амбивалентного, то в будушем нам станут предлагать кого-то наподобие темнокожего проповедника Сандея Аделаджи", - заявил бывший телеведущий, которого в соцсетях уже окрестили "зомби"-журналистом.

Стоит заметить, что это не первый искусственный вброс темы относительно "президентства" Вакарчука. Не так давно в ряде СМИ появлялись сообщения со ссылками на тайную социологию, которая якобы демонстрирует то, что певец в случае выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, выйдет во второй тур выборов. Насколько реальным являются подобные исследования? Честно говоря, касательно них возникают серьезные замечания.

Стоит учитывать, что Святослав Вакарчук пока не осуществляет никаких шагов, которые напоминали бы подготовку к избирательной кампании. Поэтому подобный неожиданно высокий рейтинг, у пусть и известного, однако не связанного напрямую с политикой, персонажа, вызывает сомнения относительно объективности опроса. Можно хоть как-то понять появление в пятерке кандидатов Вадима Рабиновича - он не слазит с телеэкранов. Что же касается Вакарчука, то он занимается исключительно концертной деятельностью. Более того, нигде публично не заявлял и даже не делал намеков на свое желание куда-то баллотироваться.

Таким образом, и заявление Пиховшека в очередной раз свидетельствует: миф о Вакарчуке-президенте сознательно вбрасывается в общество. Кем и для чего? Очевидно, следует искать и в этом случае российский след. Их спецслужбы, которые традиционно работают на расшатывание ситуации, прекрасно видят, что в украинском обществе существует запрос на "новые лица". Под него сейчас будут стараться "подогнать" различных кандидатов. К тому же, дефрагментация политической карты Украины - чрезвычайно удобная технология для наших соседей-агрессоров с востока. Удобная и простая: кто-то называет имя Вакарчука, Петренко, Иваненко либо еще кого-то, и тут же в экспертной среде и в соцсетях начинается дискуссия. При этом, конечно же, достанется властям.

Касаемо президентских перспектив Вакарчука дискуссия уже началась. Кто-то выступает за возвращение в политику певца, который, напомним, в свое время был нардепом от НУНС, однако позже сдал мандат. Другие - категорически против. При этом никто так и не обратил внимания на то, что сам Вакарчук до сих пор не сказал о своих политических амбициях ни слова...