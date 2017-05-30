Бой под Докучаевском. Почему террористы активизировали применение танков

Вслед за Красногоровкой ситуация на фронте обострилась и под Докучаевском.

Оккупированный Докучаевск, который по "Минску-1" должен находиться под украинским флагом, еще с прошлого года оказался в определенной степени под огневым контролем ВСУ.

Чтобы понимать ситуацию, стоит немного вернуться в прошлое. В 2016-м ВСУ создали предпосылки к освобождению города, который по "Минску-1" должен находиться под украинским флагом.

В марте 2016-го бойцами 72-й бригады были взяты под контроль высоты под Докучаевском. Впоследствии они продвинулась еще дальше вперед и взяли город в полукольцо. А в апреле 14-я бригада выдвинулась в направлении Еленовки, где почти вплотную подошла к поселку Ясное.

31-го октября украинские войска заметно активизировались в этом районе и по итогам боев 7 ноября террористы потеряли контроль над территорией городской промзоны, расположенной на западной окраине Докучаевска. В зоне контроля оказался участок трассы Мариуполь-Донецк.

Относительно промзоны, то сегодня она под контролем боевиков.

Зимой группировки войск террористов в Докучаевске существенно усилились.

В январе боевики перебросили сюда подкрепление в виде двух батарей 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-3030А), минометной батареи (3-4 единицы 120-мм минометов). Усилилась и мотострелковая рота - 7-8 ББМ (БМП-12, пара МТ-ЛБ), а также 80-ю дополнительными боевиками.

Тогда же начались бои вблизи Еленовки с использованием террористами 120-мм минометов. В целом тактика боевиков была направлена на то, чтобы оттеснить наши силы от Ясного и высоты 227.9. Также террористы при поддержке 120-мм минометной батареи, БМП-1 и БМП-2 обстреливали позиции ВСУ в Степном, Смелом и поселке Тарамчук, который до сих пор является уязвимым. Поскольку, наши позиции вблизи Тарамчука расположены по сути в степи.

В конце февраля, по данным "Информационного сопротивления", отмечалось уплотнение боевых порядков российско-террористических войск на участке Ясное - Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты тайно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты. За лесополосой и в ней, по железной дороге между Ясным и высотой 227.9, наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 человек. И нескольких единиц ББМ - зафиксированы 4 БМП и МТ-ЛБ).

Кроме этого, в марте, по данным "Информационного сопротивления", в последние дни со стороны Стылой враг выдвинул на Докучаевск до 7 единиц ББМ (БМП-1 и БРМ-1К). С этого же направления замечены переброски боеприпасов с использованием КамАЗов.

В конце 2015-го года боевики вообще разворачивали в районе Еленовки новое подразделение, которое заняло рубеж между Александровкой и Еленовкой.

В марте появилась довольно интересная информация. Ее озвучил сепаратист Игорь Стрелков. Якобы, ВСУ продвигаются в "серой зоне" под Еленовкой и Докучаевском. Кроме этого террористы распространили информацию о боях с применением бронетехники в районе между Александровкой и Еленовкой. И в этом, предположительно, и есть логика, поскольку прорвав оборону врага на этом участке, ВСУ смогли бы выйти к южным окраинам Донецка в районе поселка Кременец.

Однако, в апреле стало известно, что именно террористы начали движение в серой зоне.

Они продвинулись вперед южнее Докучаевска, от Стылой, Петровского и Новоласпи, в районе Викторовки.

Последние бои под Докучаевском являются продолжением в цепочке боевого слаживания батальонов и бригад "корпуса" террористов.

Недавно под Торецком проходили батальонные тактические учения, которыми заканчивается формирование новой батальйонно-тактической группы оккупантов, которая войдет в состав "1-го АК ДНР". По данным "Информационного сопротивления", особое внимание в ходе учений уделялось взаимодействию пехоты и артиллерийско-минометных подразделений. После учений эта группа должна была быть переброшена в район южнее Докучаевска.

Стоит отметить, что на фронте существенно участились случаи использования боевиками танков. Под Авдеевкой, Красногоровкой, по Широкино и Водяному, в районе ДАП - теперь и под Докучаевском. Кроме танков, конечно, как мы заметили на прошлой неделе, террористы не гнушаются ударами из 122-мм и 152-мм артиллерии и "Градов". Минометы 82-мм и 120-мм - это уже норма. Так вот, относительно танков. Их использование на наиболее гарячих участках фронта должно вызывать беспокойство. Ибо свидетельствует о том, что боевики словно показывают "мы готовы к наступлению".

Если говорить о районе Докучаевска, то в нем сосредоточены достаточно большие силы нашей армии. Впрочем, Тарамчук, как и ранее, находится под угрозой. Так же, в принципе, и Старогнатовка с Николаевкой и Богдановкой. Продолжат ли продвижение боевики в этом районе станет понятно в ближайшее время.