Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Ватовизоры" наступают: почему СБУ взялась за Эльдорадо

09:28 30.05.2017 |

Политика

 Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ

Сотрудники СБУ начинают бороться с запрещенными в Украине телеканалами даже в интернете. Спецслкжба пытается заблокировать приложения, с помощью которых российский контент попадает на "умные" телевизоры через IP.

Редакция LIGA.net, выясняла, как это происходит.

Обыски в пятницу

В прошлую пятницу ряд региональных СМИ Харькова сообщили, что в местных магазинах сети Эльдорадо сотрудники СБУ провели обыски.

Сотрудников компании якобы подозревают в установке на телевизоры специального программного обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы.

"Правоохранители уже провели контрольные закупки и полностью задокументировали факты нарушения закона", - сообщало издание Newsroom.

В понедельник СБУ предоставила разъяснения. Оперативники Управления СБУ в Харьковской области выяснили, что сотрудники магазинов за дополнительную плату предлагали покупателям "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность просматривать российские телеканалы, запрещенные Нацсоветом. Стоимость такой услуги, по информации СБУ, составляла 1900 грн. Обыски проходили как в магазинах, так и по месту жительства фигурантов дела. Открыто уголовное производство по статье 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Статья серьезная - речь об угрозе нацбезопасности.

LIGA.net связалась с и.о. руководителя розничной сети Эльдорадо Дмитрием Гайчуком. Тот опроверг информацию, исходящую от СБУ. По его словам, поводом для обыска СБУ нескольких магазинов в Харькове послужило определение суда, в котором говорилось, что в магазине вроде бы производится установка нелицензионного ПО. Но, как заявляет менеджер, на телевизоры сотрудники устанавливают только лицензионный софт с доступом к легальным видеосервисам, таким как Megogo, Divan.tv. "Мы являемся №1 по продаже легального ПО среди розничных сетей. И не распространяем нелицензионное ПО", - отмечает Гайчук.

Как рассказывает менеджер, в ходе обысков в двух магазинах были изъяты компьютеры сотрудников, флешки, а также один сервер. Некоторых сотрудников магазина вызывают на допрос в СБУ.

Охота на плеер

О каком софте идет речь? Как удалось узнать LIGA.net, сотрудники СБУ обнаружили на одном из устройств в Эльдорадо приложения для показа интернет-телевидения - ForkPlayer. Это довольно популярный в Украине программный плеер. По данным Similarweb, ежемесячное количество визитов на сайт forkplayer.tv составляет более 0,5 млн. Почти четверть посетителей заходят на сайт с территории Украины.

"Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные IТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших в Украине провайдерских компаний", - говорится в сообщении СБУ. И доступ к серверному оборудованию, которое, по данным службы, находится в Киеве, заблокирован.

По странному стечению обстоятельств информационный сайт ForkPlayer временно перестал работать в день обысков в Эльдорадо. Причину сбоя представители разработчика не уточняли.

Как можно увидеть на фото, которое СБУ опубликовала вместе с сообщением об обыске, с помощью ForkPlayer на телевизоре в магазине открывается телевизионная платформа FreeSlynet (известная как ОТТ-сервис Slynet.tv, IP-адрес сервиса в Москве). На видео в сообщении СБУ из магазина Эльдорадо в его приложении переключаются каналы - Звезда, Первый канал и так далее.

"Ватовизоры" наступают: почему СБУ взялась за Эльдорадо

 
Очень послушные россияне?

Дальше все интереснее. Как сообщили LIGA.net в службе поддержки Slynet, сервис уведомил своих пользователей в соцсетях о том, что "вынужден ограничить для жителей Украины доступ к российским каналам (доступ блокируется на уровне IP), которые запрещены на территории Украины". Раньше была возможность просмотра, если украинский интернет-пользователь выбирал в настройках ForkPlayer регион "Россия".

Редакция поинтересовалась у Slynet, почему та так исправно выполняет нормы украинских санкций. Ответ был следующий: "Чтобы блока не было для жителей Украины. Чтобы могли хоть какие-то каналы смотреть".

Что же касается ForkPlayer, то работу информационного сайта (IP-адрес из Киева) снова восстановили. Произошедшие в Эльдорадо обыски сотрудники сервиса обыграли по-своему. "Эльдорадо брало деньги за установку ForkPlayer и добавляли при настройке свои плейлисты с сепаратистскими каналами (речь идет о каналах так называемых "ЛДНР")", - написали они у себя на страничке в Facebook 27 мая, как бы намекая на то, что сам плеер тут ни при чем. По поводу распространения через ForkPlayer российского контента его представители вчера тоже иронично высказались через Facebook:

 
Тяжело доказуемое

Что дальше? Как говорится в сообщении СБУ, правоохранители обнаружили в ходе обыска бухгалтерскую и другую документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения в магазинах Эльдорадо. Дмитрий Гайчук при этом утверждает, что в изъятых документах все чисто. "У нас сотрудники подписывают перед приемом на работу бумаги о том, что могут использовать только легальное ПО", - подчеркивает он. "Скажут, что инициатива продавца, и покажут приказ по компании, что такое делать запрещено", - прогнозирует менеджер из конкурентной сети магазинов, как будет выкручиваться Эльдорадо.

С юридической точки зрения не до конца ясно, какие основания были у СБУ сообщать при обыске в Эльдорадо, что речь о посягательстве на территориальную целостность страны. "110-я статья КК - это деяние с прямым умыслом, целью которого должно быть изменение границ территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией. Может ли ОТТ-приложение, которое снимает блокировку поставщиков контента, работать с целью, указанной выше? Из разряда "притянуто за уши", - говорит партнер практики телекоммуникаций АО Юскутум Юрий Котляров. Такие действия, по его словам, лежат в совсем другой плоскости правонарушения. И не факт, что уголовного.

Иначе рассуждает управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк: "Насколько понимаю, правоохранители могут исходить из того, что без этого приложения (которое они обнаружили в Эльдорадо. - Авт.) распространение информации, посягающей на территориальную целостность, не может быть закончено. То есть без него информация не распространяется". Таким образом, причастные к ее распространению, по мнению Крайняка, могут быть трактованы как соучастники. "Судя по релизу, СБУ работала против всей ОТТ-сети, а не только по распространителям приложений", - рассуждает он.

Не менее интересный факт в этой истории. Оказывается, в 2014 году Эльдорадо уже была фигурантом в очень похожем скандале. Тогда в сюжете 1+1 украинец жаловался на то, что купил в этом магазине телевизор с IPTV. В пакете оказались предустановлены телеканалы из так называемой ДНР.

 

ПО РУБРИКАМ

11:32 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 376,2 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 169 млн до 281,3 млрд гри­вен 30 мая

11:06 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 30 мая

11:00 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 29.05.2017

10:57 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30 мая

10:38 НБУ про­дал 29 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 13 705 млн гри­вен

10:17 НБУ про­дал 26 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 19 808 млн гри­вен

10:14 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 29 мая умень­шил­ся на $109,9 млн до $54,3 млн

10:09 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

09:45 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 30 мая в рам­ках кор­рек­ции по­сле до­сти­же­ния по­чти ме­сяч­но­го мак­си­му­ма

08:50 Ев­ро де­ше­ве­ет к дол­ла­ру 30 мая на по­ли­ти­че­ской и финан­со­вой не­опре­де­лен­но­сти в стра­нах Ев­ро­пы

29.05 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 29 мая про­сел на 2 ко­пей­ки

29.05 Зо­ло­то сни­жа­ет­ся в цене 29 мая на фоне сла­бо­го ро­ста кур­са дол­ла­ра

29.05 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги в по­не­дель­ник ро­стом

29.05 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 29 мая

29.05 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 29 мая со­ста­вил 26.3878 грн

• дальше…

10:36 IKEA за­ин­те­ре­со­ва­лась укра­ин­ским рын­ком

10:29 В Минэнер­го вновь ре­ши­ли под­нять це­ну на уголь

10:09 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

09:45 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 30 мая в рам­ках кор­рек­ции по­сле до­сти­же­ния по­чти ме­сяч­но­го мак­си­му­ма

09:10 Па­у­за в рас­смот­ре­нии ис­ка по "дол­гу Януковича" яв­ля­ет­ся по­зи­тив­ным сиг­на­лом для Укра­и­ны - юрист

08:44 Нефть уме­рен­но де­ше­ве­ет на ожи­да­ни­ях ин­ве­сто­ра­ми ста­биль­но­го ро­ста пред­ло­же­ния на рын­ке

29.05 Зо­ло­то сни­жа­ет­ся в цене 29 мая на фоне сла­бо­го ро­ста кур­са дол­ла­ра

29.05 Сто­и­мость бен­зи­нов и ди­зель­но­го топ­ли­ва на АЗС 29 мая не из­ме­ни­лась

29.05 Це­ны на нефть 29 мая пе­ре­шли от сни­же­ния к ро­сту

29.05 Ре­аль­ная зар­пла­та в Укра­ине в ап­ре­ле 2017г воз­рос­ла на 20,7% - Гос­стат

• дальше…

12:15 Са­уди­ты те­ря­ют свои ва­лют­ные ре­зер­вы

09:56 Мэт­тис хо­чет взять тер­ро­ри­стов ИГИЛ в ко­тел

08:29 Ин­дек­сы АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся 30 мая на во­ен­ных но­во­стях из Юж­ной Ко­реи

08:25 Се­вер­ная Ко­рея на­зва­ла за­пуск бал­ли­сти­че­ской ра­ке­ты успеш­ным

08:13 Мол­да­вия объ­яви­ла о вы­сыл­ке пя­ти рос­сий­ских ди­пло­ма­тов

07:54 Зря уни­жал­ся. По­че­му Пу­тин не вы­про­сил у Мак­ро­на да­же не­боль­шую сдел­ку

29.05 В Бе­ла­ру­си физи­че­ским ли­цам раз­ре­ши­ли по­ку­пать ино­стран­ную ва­лю­ту без пас­пор­та - указ

29.05 Мол­да­вия: ми­ни­стры-ли­бе­ра­лы ухо­дят в от­став­ку

29.05 Стар­то­вый стол для "Ангары" на рос­сий­скрм кос­мо­дро­ме Во­сточ­ный обой­дёт­ся по­чти в $1 млрд

29.05 Ми­ни­стры ЕС вво­дят но­вые пра­ви­ла про­да­жи ав­то­мо­би­лей

29.05 Ли­дер сво­бод­но­го ми­ра. Трамп су­нул Мер­кель по­ли­цей­скую ду­бин­ку в ру­ки

29.05 Боль­шая Се­мер­ка про­дол­жит прес­со­вать Рос­сию

29.05 Га­з­пром в 2017 г пла­ни­ру­ет по­ста­вить на ок­ку­пи­ро­ван­ную тер­ри­то­рию Дон­бас­са 6 млрд м3 га­за

29.05 Рост внеш­ней тор­гов­ли G20 в I квар­та­ле был мак­си­маль­ным за 6 лет - ОЭСР

29.05 Дей­стви­тель­но ли Маль­та ста­ла на­ло­го­вой Па­на­мой для ЕС?

• дальше…

10:09 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

11.05 Вме­сто "Воз­душ­но­го экспресса" Оме­лян пред­ла­га­ет по­стро­ить мет­ро до Бор­испо­ля

10.05 В Ки­е­ве от­ка­жут­ся от хло­ри­ро­ва­ния во­ды

05.05 Ки­ев­ляне от­ка­зы­ва­ют­ся от арен­ды за­го­род­ных до­мов

04.05 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

04.05 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

• дальше…

11:16 Бой под До­ку­ча­ев­ском. По­че­му тер­ро­ри­сты ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли при­ме­не­ние тан­ков

09:28 "Ватовизоры" на­сту­па­ют: по­че­му СБУ взя­лась за Эль­до­ра­до

08:56 "Пол­зу­чее наступление" на Лу­ган­щине. Дви­ну­лись ли ВСУ к Же­лоб­ку

29.05 СБУ по­до­зре­ва­ет ме­недж­мент "Ян­декс. Украина" в пе­ре­да­че спец­служ­бам Рос­сии пер­со­наль­ных дан­ных укра­ин­цев

29.05 Ма­тиос про­тив Гор­ба­тю­ка. Как про­ку­ро­ры устро­и­ли пуб­лич­ную пор­ку сво­е­го ве­дом­ства

29.05 "Гибриды" за­кон­чи­ли под­го­тов­ку к боль­шо­му на­ступ­ле­нию

29.05 Бой под Крас­но­го­ров­кой. Как тер­ро­ри­сты хо­тят от­ре­зать Пес­ки

26.05 Кто та­кой Ми­ха­ил Бу­ро­мен­ский, ко­то­ро­го пра­ви­тель­ство из­бра­ло ауди­то­ром НАБУ

26.05 НАБУ осу­ществ­ля­ет обыс­ки в Окруж­ном админ­су­де Ки­е­ва по де­лу о не­за­кон­ном обо­га­ще­нии его гла­вы

26.05 Бои под Крас­но­го­ров­кой. Тер­ро­ри­сты с тан­ка­ми пы­та­ют­ся про­дви­нуть­ся к Не­вель­ско­му

26.05 Лу­цен­ко: ви­жу се­бя ген­про­ку­ро­ром еще при­бли­зи­тель­но пол­го­да

25.05 "Бло­ка­да-2": Ко­гда Се­мен­чен­ко при­зо­вет взо­рвать укра­ин­скую ГТС

25.05 СНБО не рас­смат­ри­вал во­прос пре­кра­ще­ния ж/д пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров меж­ду Укра­и­ной и РФ

25.05 На­си­ров ока­зы­вал со­дей­ствие в рас­сле­до­ва­нии де­ла о на­ло­го­вых пло­щад­ках - Ма­тиос

25.05 "Грады" под До­нец­ком. По­че­му Ав­де­ев­ка об­ре­че­на на об­стре­лы

• дальше…

08:36 Bloomberg: элек­тро­мо­би­ли ско­ро ста­нут де­шев­ле тра­ди­ци­он­ных ма­шин

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

29.05 Рас­кры­ты тех­ни­че­ские по­дроб­но­сти ги­пер­ка­ра Mercedes-AMG

29.05 Ми­ни­стры ЕС вво­дят но­вые пра­ви­ла про­да­жи ав­то­мо­би­лей

29.05 Смарт­фон LG V30 мо­жет быть вы­пол­нен в форм-фак­тор слай­де­ра

29.05 Rolls-Royce сде­лал са­мую до­ро­гую но­вую ма­ши­ну в ми­ре

29.05 По­явил­ся "Шазам" для ав­то­мо­би­лей

26.05 BMW пред­ста­ви­ла ску­тер бу­ду­ще­го

26.05 Microsoft пла­ни­ру­ет со­здать ДНК-хра­ни­ли­ще в об­ла­ке до 2020 го­да

26.05 BMW по­ка­за­ла пред­вест­ни­ка но­вой 8-series

26.05 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии все ча­ще про­во­дят оцен­ку пер­со­на­ла

26.05 Со­зда­те­лем шиф­ро­валь­щи­ка WannaCry мо­жет быть ки­та­ец

26.05 BMW оста­но­ви­ла раз­ра­бот­ку тре­тьей i-мо­де­ли

26.05 Ком­па­нию General Motors об­ви­ни­ли в мас­со­вых на­ру­ше­ни­ях эко­ло­ги­че­ских норм

25.05 Ро­бо­ты ста­ли пар­ков­щи­ка­ми в аэро­пор­ту Па­ри­жа

• дальше…

10:51 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

05.05 Android-при­ло­же­ния ис­поль­зу­ют уль­тра­звук для слеж­ки за поль­зо­ва­те­ля­ми

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно