Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ

Сотрудники СБУ начинают бороться с запрещенными в Украине телеканалами даже в интернете. Спецслкжба пытается заблокировать приложения, с помощью которых российский контент попадает на "умные" телевизоры через IP.

Редакция LIGA.net, выясняла, как это происходит.

Обыски в пятницу

В прошлую пятницу ряд региональных СМИ Харькова сообщили, что в местных магазинах сети Эльдорадо сотрудники СБУ провели обыски.

Сотрудников компании якобы подозревают в установке на телевизоры специального программного обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы.

"Правоохранители уже провели контрольные закупки и полностью задокументировали факты нарушения закона", - сообщало издание Newsroom.

В понедельник СБУ предоставила разъяснения. Оперативники Управления СБУ в Харьковской области выяснили, что сотрудники магазинов за дополнительную плату предлагали покупателям "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность просматривать российские телеканалы, запрещенные Нацсоветом. Стоимость такой услуги, по информации СБУ, составляла 1900 грн. Обыски проходили как в магазинах, так и по месту жительства фигурантов дела. Открыто уголовное производство по статье 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Статья серьезная - речь об угрозе нацбезопасности.

LIGA.net связалась с и.о. руководителя розничной сети Эльдорадо Дмитрием Гайчуком. Тот опроверг информацию, исходящую от СБУ. По его словам, поводом для обыска СБУ нескольких магазинов в Харькове послужило определение суда, в котором говорилось, что в магазине вроде бы производится установка нелицензионного ПО. Но, как заявляет менеджер, на телевизоры сотрудники устанавливают только лицензионный софт с доступом к легальным видеосервисам, таким как Megogo, Divan.tv. "Мы являемся №1 по продаже легального ПО среди розничных сетей. И не распространяем нелицензионное ПО", - отмечает Гайчук.

Как рассказывает менеджер, в ходе обысков в двух магазинах были изъяты компьютеры сотрудников, флешки, а также один сервер. Некоторых сотрудников магазина вызывают на допрос в СБУ.

Охота на плеер

О каком софте идет речь? Как удалось узнать LIGA.net, сотрудники СБУ обнаружили на одном из устройств в Эльдорадо приложения для показа интернет-телевидения - ForkPlayer. Это довольно популярный в Украине программный плеер. По данным Similarweb, ежемесячное количество визитов на сайт forkplayer.tv составляет более 0,5 млн. Почти четверть посетителей заходят на сайт с территории Украины.

"Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные IТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших в Украине провайдерских компаний", - говорится в сообщении СБУ. И доступ к серверному оборудованию, которое, по данным службы, находится в Киеве, заблокирован.

По странному стечению обстоятельств информационный сайт ForkPlayer временно перестал работать в день обысков в Эльдорадо. Причину сбоя представители разработчика не уточняли.

Как можно увидеть на фото, которое СБУ опубликовала вместе с сообщением об обыске, с помощью ForkPlayer на телевизоре в магазине открывается телевизионная платформа FreeSlynet (известная как ОТТ-сервис Slynet.tv, IP-адрес сервиса в Москве). На видео в сообщении СБУ из магазина Эльдорадо в его приложении переключаются каналы - Звезда, Первый канал и так далее.

Дальше все интереснее. Как сообщили LIGA.net в службе поддержки Slynet, сервис уведомил своих пользователей в соцсетях о том, что "вынужден ограничить для жителей Украины доступ к российским каналам (доступ блокируется на уровне IP), которые запрещены на территории Украины". Раньше была возможность просмотра, если украинский интернет-пользователь выбирал в настройках ForkPlayer регион "Россия".

Редакция поинтересовалась у Slynet, почему та так исправно выполняет нормы украинских санкций. Ответ был следующий: "Чтобы блока не было для жителей Украины. Чтобы могли хоть какие-то каналы смотреть".

Что же касается ForkPlayer, то работу информационного сайта (IP-адрес из Киева) снова восстановили. Произошедшие в Эльдорадо обыски сотрудники сервиса обыграли по-своему. "Эльдорадо брало деньги за установку ForkPlayer и добавляли при настройке свои плейлисты с сепаратистскими каналами (речь идет о каналах так называемых "ЛДНР")", - написали они у себя на страничке в Facebook 27 мая, как бы намекая на то, что сам плеер тут ни при чем. По поводу распространения через ForkPlayer российского контента его представители вчера тоже иронично высказались через Facebook:

Что дальше? Как говорится в сообщении СБУ, правоохранители обнаружили в ходе обыска бухгалтерскую и другую документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения в магазинах Эльдорадо. Дмитрий Гайчук при этом утверждает, что в изъятых документах все чисто. "У нас сотрудники подписывают перед приемом на работу бумаги о том, что могут использовать только легальное ПО", - подчеркивает он. "Скажут, что инициатива продавца, и покажут приказ по компании, что такое делать запрещено", - прогнозирует менеджер из конкурентной сети магазинов, как будет выкручиваться Эльдорадо.

С юридической точки зрения не до конца ясно, какие основания были у СБУ сообщать при обыске в Эльдорадо, что речь о посягательстве на территориальную целостность страны. "110-я статья КК - это деяние с прямым умыслом, целью которого должно быть изменение границ территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией. Может ли ОТТ-приложение, которое снимает блокировку поставщиков контента, работать с целью, указанной выше? Из разряда "притянуто за уши", - говорит партнер практики телекоммуникаций АО Юскутум Юрий Котляров. Такие действия, по его словам, лежат в совсем другой плоскости правонарушения. И не факт, что уголовного.

Иначе рассуждает управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк: "Насколько понимаю, правоохранители могут исходить из того, что без этого приложения (которое они обнаружили в Эльдорадо. - Авт.) распространение информации, посягающей на территориальную целостность, не может быть закончено. То есть без него информация не распространяется". Таким образом, причастные к ее распространению, по мнению Крайняка, могут быть трактованы как соучастники. "Судя по релизу, СБУ работала против всей ОТТ-сети, а не только по распространителям приложений", - рассуждает он.

Не менее интересный факт в этой истории. Оказывается, в 2014 году Эльдорадо уже была фигурантом в очень похожем скандале. Тогда в сюжете 1+1 украинец жаловался на то, что купил в этом магазине телевизор с IPTV. В пакете оказались предустановлены телеканалы из так называемой ДНР.