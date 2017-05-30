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"Ползучее наступление" на Луганщине. Двинулись ли ВСУ к Желобку
08:56 30.05.2017 |
Как известно: лучшая оборона - это нападение. Пожалуй, именно это правило решили использовать ВСУ на Луганщине.
В последнее время много разговоров и разного рода слухов вокруг полумифического прорыва Вооруженных сил Украины на Луганском фронте.
Особенно часто в центр внимания попадает село Желобок Попаснянского района, которое волею судьбы находится почти на линии разграничения - с подконтрольной террористам стороны.
Вообще, Желобок - это село, которое расположено буквально на Бахмутской трассе и в котором до войны жило около 150 жителей, а сейчас и того меньше. Однако, это село имеет достаточно героическую историю. Именно здесь в январе-феврале 2015-го украинской артиллерией было уничтожено 10 российских танков и около сотни боевиков.
Впервые про возможное наступление ВСУ на этом направлении стало известно 18 апреля, когда с самого утра по сети Интернет поползли слухи о том, что украинская армия освободила от террористов несколько населенных пунктов. В частности, сообщалось об освобожденных от гнета "ДНР" Трудовских в Петровском районе Донецка и поселке Жабуньки вблизи Песок и Донецкого аэропорта, а также освобожденном от "ЛНР" поселке Желобок под Крымским Попаснянского района.
И хотя подтверждения данной информации мы тогда так и не получили, но сам факт таких слухов насторожил. Тем более, что "ноги" у них росли из так называемой "ватной" части социальных сетей. Именно там тогда царили панические настроения по этому поводу.
Следующее упоминание о продвижении наших войск вглубь территории "ЛНР" произошло неделю назад, 23 мая, когда боевики "ЛНР" обвинили украинских военных в продвижении позиций вдоль поселков "серой зоны" в Луганской области. Как утверждали в "ЛНР", случилось это в районе все того же села Желобок и городка Донецкий.
"Метр за метром подходят ВСУ под прикрытием обстрелов. Накрывают минами, АГС, и пока личный состав в укрытии, продвигаются вперед. Потом по темноте ставят временные огневые точки и начинают работать по нашим позициям", - заявил тогда представитель так называемой "народной милиции ЛНР". По его словам, украинские военные тогда приблизились на расстояние 600 метров к позициям "ЛНР".
Тем не менее, в штабе АТО на следующий же день опровергли данную информацию.
"Вооруженные силы Украины не нарушали Минские договоренности и не заходили в "серую зону" на участке Донецкое-Желобок на Луганщине, как об этом сообщают боевики "ЛНР", - официально заявил спикер штаба АТО Антон Миронович.
Однако, здесь и кроется самое интересное. Как известно, до 20 января 2015-го года село Желобок было под контролем Киева, и согласно "Минску-1" должно быть таким и по сей день, поэтому слова Мироновича о нарушении Украиной Минских соглашений вполне могут не противоречить продвижению ВСУ в данном направлении.
Как бы там ни было, а официального подтверждения продвижению ВСУ в данном направлении нет. Зато буквально этой ночью снова стало известно про затяжной минометно-стрелковый бой в этом районе.
Собственно, определенная логика в продвижении ВСУ на этом участке есть, потому что из этого района террористы "утюжат" украинские позиции вблизи Катериновки и Крымского. Здесь боевики регулярно прибегают к минометным обстрелам, используя минометы калибра 82-мм и гранатометы.
Да и вообще, этот район имеет стратегическое значение для "сухопутной" связи оккупированной Луганщины с "континентальной Украиной" - ведь мосты через Северский Донец почти везде разрушены, а форсировать эту реку под огнем противника не каждый осмелится. Поэтому и получается так, что именно на этом направлении Вооруженным силам Украины можно осуществить стремительный рывок на Луганск, а террористам попробовать прорваться в подконтрольные Киеву районы Луганской области.
Что интересно, Depo.ua описывал ситуацию вокруг села Желобок еще 19 апреля этого года (больше месяца назад). "Дыма без огня не бывает" - сделали мы тогда вывод и предположили, что рано или поздно продвижение ВСУ на этом направлении произойти должно. Судя по всему, мы снова оказались правы.
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