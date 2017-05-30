Курс доллара на межбанке 29 мая просел на 2 копейки

Как ни старались экспортеры в начале недели поднять повыше курс доллара, у них это не получилось. По итогам межбанковских торгов 29 мая валюта подешевела на 2 копейки, и зафиксировалась в рамках 26,34-26,37 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из-за выходного в США (американские банки не работали из-за Дня Памяти), экспортеры не рвались сегодня продавать доллар, да и импортерам он был не очень нужен - западные банки не приняли бы платеж. Потому сделки на межбанке заключались на условиях tom - с поставкой завтра, и объем торгов сократился втрое по сравнению с пятницей: с $324,82 млн. до $108,48 млн.

«На фоне меньших, чем обычно, объемов торгов из-за выходного в США курс в ходе торгов достигал 26,41-26,43 грн./$», - заметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

«Однако к завершению дня гривна укрепилась к 26,34-26,37 грн./$», - дополнил его Станислав Верхградский.

Обычно компании активнее продают валюту (необязательную часть выручки), как только ее курс начинает идти вверх.

Нацбанк, который в конце прошлой недели не пожадничал, и впервые за долгое время выходил продавать валюту (в режиме наилучшего курса), заметил выжидавших лучшего шанса экспортеров, и решил не проводить интервенций.

«К концу дня валютный спрос и предложение сбалансировались», - объяснила UBR.ua логику регулятора заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Американский фактор - главная причина курсовой раскачки на межбанке.

«Разнонаправленное движение курса сегодня было обусловлено исключительно низкой активностью межбанковских торгов в связи с выходным в США», - подтвердил Станислав Верхградский.

Банкиры вспоминают факторы минувших среды-пятницы, и говорят об удорожании валюты, как о временном моменте.

«Рост курса в конце прошлой недели был обусловлен выплатой НДС экспортерам и поддержан фактором выходного дня в начале этой недели. Я воспринимаю текущий рост, как возможность дорого продать доллар, и думаю, что в ближайшие дни пара развернется и будет торговаться с понижательным уклоном», - уверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк

Выходной в американской банковской системе скажется на украинском межбанке еще и завтра. Ведь экспортеры сегодня не получили на долларовые счета валюты, и завтра не смогут продавать привычные 50% валютной выручки. На рынок выбросят только накопления - необязательную часть выручку. В таких случаях продавцов может стимулировать только рост курса валют.

«Во вторник валютное предложение на межбанке может сократиться вследствие сегодняшнего выходного дня в США, в связи с чем завтра допускаем незначительный рост курса доллара после открытия торгов. Резких курсовых движений завтра не ожидаем, вероятность появления на межбанке НБУ во вторник считаем невысокой», - спрогнозировал Верхградский.

Он ждет завтра курсовых колебаний в рамках 26,35-26,45 грн./$.

Хотя есть и более оптимистические ожидания.

«30 мая на валютный рынок будут влиять с одной стороны отложенный с сегодняшнего дня спрос, а с другой - последние дни бюджетного периода. Это способно сбалансировать спрос и предложение и сохранить валютные котировки на уровне 26,35-26,40 грн./$», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной

Он считает, что долгосрочного курсового разворота на межбанке не произойде

«Каких-либо фундаментальных факторов, способных кардинально изменить ситуацию на валютном рынке нет. Валютное послабления Нацбанка в виде удлинения срока продажи валютной выручки будет иметь краткосрочный и вовсе не критический эффект для курса в течение месяца», - подчеркнул Куринной.

Межбанковские колебания не спровоцировали 29 мая резкого подорожания наличного доллара. Он просто перестал дешеветь (смотреть фото).

«Сегодня наблюдалось отсутствие деловой активности на рынке наличной валюты. На курсовые движения на рынке форекс наличный рынок не отреагировал, показав в течении дня стабильный уровень 26,15-26,27 грн./$», - сказал Станислав Верхградский.

Впрочем, наличный бакс может наверстать упущенное позже.

«В ближайшие дни возможен рост наличного доллара на 5 копеек», - спрогнозировал Верхградский.