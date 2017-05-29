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Реальная зарплата в Украине в апреле 2017г возросла на 20,7% - Госстат
18:38 29.05.2017 |
Реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года увеличилась на 20,7%, по сравнению с мартом 2017г - уменьшилась на 2,3%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2017 по сравнению с мартом 2017 года уменьшилась на 1,4%, в годовом измерении увеличилась - на 36%, составив 6659 грн, тогда как в марте - 6752 грн, феврале - 6209 грн, в январе -6008 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 49,7%), Житомирской (на 48,9%), Херсонской (на 48,4%), Кировоградской и Хмельницкой (на 47,9%), Винницкой (на 46,7%), Ивано-Франковской (на 45,6%), Черновицкой (на 44,5%), Закарпатской (на 45,4%), Полтавской (на 43,7%), Черкасской (на 43,5%), Сумской (на 42,1%), Волынской (на 41,2%), Николаевской (на 39,8%), Львовской (на 38,2%), Ривненской (на 37,9%), Одесской (на 36,9%), Запорожской (на 34,6%) областях и г. Киеве (на 31,1%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 19,8% и 21,2% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в апреле зафиксирован в Киеве -10788 грн, самый низкий - в Тернопольской области - 5152 грн.
В апреле 2017г. по сравнению с аналогичным месяцем 2016г. заработная плата возросла в образовании (на 60,7%), здравоохранении (на 53,7%), в сфере госуправления и обороны, обязательном соцстраховании (на 47,4%),в сфере временного размещения и организации питания (на 41,8%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 45,1%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 40,3%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 33,4%); строительстве (на 32,6%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 31,6%), информации и телекоммуникаций (на 29,4%); финансовой и страховой деятельности (на 28,3%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 27,7%), промышленности (на 26%); операций с недвижимым имуществом (на 23,2%).
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