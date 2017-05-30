Служба безопасности Украины подозревает менеджмент компании "Яндекс. Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан", - сказано в нем.

Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.

Сообщается, что передавалась информация также о сотрудниках правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений, участвующих в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, государственных служащих.

"По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности", - сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы.

Эксперты в свою очередь проверят факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных украинцев, проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы и проверят координацию данной деятельности с территории России.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник СБУ провела обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс.Украина" по делу о госизмене.