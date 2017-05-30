Финансовые новости
- |
- 30.05.17
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СБУ подозревает менеджмент "Яндекс. Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев
17:21 29.05.2017 |
Служба безопасности Украины подозревает менеджмент компании "Яндекс. Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных граждан Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.
"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан", - сказано в нем.
Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.
Сообщается, что передавалась информация также о сотрудниках правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений, участвующих в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, государственных служащих.
"По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности", - сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе обысков правоохранители обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы.
Эксперты в свою очередь проверят факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных украинцев, проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы и проверят координацию данной деятельности с территории России.
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Как сообщали Українські Новини, в понедельник СБУ провела обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс.Украина" по делу о госизмене.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ подозревает менеджмент "Яндекс. Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев
|Гройсман рассказал, как он видит земельную реформу
|Матиос против Горбатюка. Как прокуроры устроили публичную порку своего ведомства
|Лидер свободного мира. Трамп сунул Меркель полицейскую дубинку в руки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Регистрация фирм в ОАЭ
Владение компанией во фризоне – это, конечно, преимущество, но это ещё и ограничение, так как деятельность организации не может распространяться за пределы фризоны. В любом случае в специальных фирмах, помогающих открыть компанию в ОАЭ, будет дана отдельная консультация.
В РУБРИКЕ
|Газпром в 2017 г планирует поставить на оккупированную территорию Донбасса 6 млрд м3 газа
|За последние три года украинский рынок авиационного топлива перевернулся с ног на голову
|Новые экономические львы. Когда Африка будет править миром
|"Гибриды" закончили подготовку к большому наступлению
|Бой под Красногоровкой. Как террористы хотят отрезать Пески
|Рост курса доллара на межбанке 26 мая остановили интервенции НБУ
Это интересно
|BMW показала предвестника новой 8-series
|Американские компании все чаще проводят оценку персонала
|Нумизматика превзошла все другие инвестиции
|Создателем шифровальщика WannaCry может быть китаец
|BMW остановила разработку третьей i-модели
|Компанию General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм
|Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа