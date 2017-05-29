Гройсман рассказал, как он видит земельную реформу

Премьер-министр Владимир Гройсман продолжает настаивать на продаже земли физическим лицам - гражданам Украины с ограничением в 200 га в одни руки в случае открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по итогам обсуждения земельной реформы в понедельник, 29 мая, под председательством Гройсмана при участии депутатов Верховной Рады, руководителей профильных ассоциаций и объединений и других представителей отрасли, передают Українські Новини.

"Процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски. Поэтому продажа должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли одному лицу. При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц... Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса", - говорится в сообщении со ссылкой на Гройсмана.

При этом подчеркивается, что постановка вопроса в плоскости отмены или сохранения моратория на продаж земель является манипулятивной, так как необходимо прежде всего определить, какая именно модель оборота земель была бы наиболее подходящей в Украине, начать обсуждение и внедрение.

"Стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе членов правительства, депутатов Рады, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время группа представит концепцию 1-го этапа земельной реформы на основе тех наработок правительства, которые уже есть в наличии, и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию агросектора страны. Кроме того, премьер-министр поручил подготовить проект постановления правительства, который бы делал невозможным дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники совещания согласны с тем, что теневой рынок земли уже существует -первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентной основе в пользование было передано 1,5 млн га земли сельхозназначения.

"При этом стартовая цена аренды за гектар составляла всего 942 гривны. На конкурентной основе передано в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минагрополитики выступало за ограничение в 200 га максимального размера земельных участков, находящихся в собственности одного и того же лица; а также за то, чтобы в законопроекте об обороте земель было предусмотрено право быть участниками рынка после его открытия исключительно физическим лицам-гражданам Украины.

Такой вариант земельной реформы обсуждался в правительстве, и Гройсман неоднократно заявлял, что выступает за такую модель, предоставляя право только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит, и что "не поддерживает земельную реформу, которая может быть использована или большими агрохолдингами, или иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю".

21 апреля министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил о том, что парламент такую идею (продажи/покупки земли сельхозназначения физлицами-резидентами с ограничением в 200 га) не поддержит, а инициативу, связанную с продажей права аренды и залога может поддержать; он пояснил, что на данном этапе целесообразно говорить исключительно о продаже прав долгосрочной аренды на землю и банковском залоге прав аренды, чтобы под эти права можно было привлекать дополнительные инвестиции.

23 мая Тарас Кутовой написал заявление об отставке.