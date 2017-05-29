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Матиос против Горбатюка. Как прокуроры устроили публичную порку своего ведомства
15:51 29.05.2017 |
Военный прокурор и начальник управления спецрасследований ГПУ обменялись "любезностями". После этого сомнений относительно успешного завершения следствия против преступников, которые уничтожали Майдан, стало еще больше.
Анатолий Матиос публично обвинил Сергея Горбатюка в провале расследования "дела Майдана" и экономического блока дел относительно преступлений команды Януковича. В ответ Горбатюк заявил о том, что подозрения по названным делам сообщены более чем 350 лицам, обвинительные акты относительно более 230 человек направлены в суд, и уже вынесены более 35 приговоров. При этом, по его словам, следствие постоянно сталкивается с препятствиями при расследовании этих дел, данные препятствия осуществляются в том числе и со стороны руководства ГПУ, в частности Матиоса.
Ссора двух представителей Генпрокуратуры вызвала значительный резонанс. Особенно неприглядно оно выглядит на фоне судебного процесса над Януковичем, который возобновился сегодня. Адвокаты экс-президента - беглеца обязательно воспользуются этим раздором в качестве аргумента. Мол, реальных результатов расследования нет.
Итак, коротко о фигурантах скандала с длинными языками. Сергей Горбатюк занимается "делами Майдана" еще с лета 2014-го. По мнению некоторых экспертов, это уберегло его от люстрации, поскольку во времена Януковича он работал под непосредственным руководством одиозного Рената Кузьмина и расследовал дело против Юлии Тимошенко. Вопросы к темпам следствия относительно событий зимы 2014-го года возникали регулярно. В частности, зимой 2016 года исполнительный директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур указывала на несущественный прогресс в расследовании "дел Майдана", а с привлечением виновных к ответственности вообще все плохо. Обеспокоенность относительно темпов следствия высказывали и в ООН. Горбатюк всегда находил объяснения: начиная с того, что следователям приходится работать с огромным объемом материала, и заканчивая тем, что другие ведомства либо мешают, либо из-за их недоработок на начальной стадии расследования, сейчас приходится работать и за себя, и за тех парней. Интересно, что у начальника управления спецрасследований ГПУ сформировалась и собственная группа поддержки из числа общественных организаций, адвокатов и родственников героев Небесной Сотни, а также народных депутатов-еврооптимистов.
После прихода на должность Генпрокурора Юрия Луценко, у управления Горбатюка забрали часть дел, связанных именно с Януковичем, и передали их другой группе следователей, которые, собственно, и готовили материалы для нынешнего судебного процесса над экс-президентом. В то время, Горбатюк уже жаловался на политику руководства Генпрокуратуры, а в кулуарах ходили слухи, что он то ли он сам уволится, то ли его уволят. В конце концов, все остались на должностях, однако внутренний конфликт в Генпрокуратуре существует, и поэтому время от времени его выносят в публичную плоскость.
Другой фигурант скандала Анатолий Матиос, который, напомним, является одним из главных претендентов на должность руководителя Госбюро расследований, также неоднократно нарывался на критику со стороны общества и экспертов по причине своих невзвешенных комментариев. Так, в апреле 2015-го года, он обнародовал данные о дезертирстве из рядов ВСУ. По его данным, на то время самовольно оставили службу более 2500 военных. В российских пропагандистских СМИ после этого ликовали. А в январе 2016-го Матиос еще раз "порадовал", озвучив данные о не боевых потерях из числа наших военнослужащих: "Три полка. Более тысячи человек - это не боевые потери в АТО. Расстрелы товарищей по службе, неосторожное обращение с оружием, увечья, приведшие к смерти, ДТП, возможные болезни сердца. Случай был, когда на пьяную голову "герой" бросил гранату в буржуйку. Тринадцать людей погибли". Даже если это правда, то окончательная цель заявлений военного прокурора так и осталась непонятна.
А в начале ноября 2015-го года, Матиос заявил, что попытку покушения на бывшего шефа Виктора Шокина совершил снайпер. Напомним: 2 ноября появилось сообщение об обстреле рабочего кабинета Генпрокурора. "Следствие убеждено в том, что стрелок и его заказчик знали о размещении вещей и предметов, в том числе о месте нахождения генпрокурора, потому что выстрел был осуществлен фактически прицельно, с расчетом на попадание в туловище и голову", - говорил тогда Матиос. Тогда же он озвучил версию о возможном использовании снайпером тепловизора. А уже в июле следующего года военный прокурор признал, что погорячился. "Даже на солнце бывают пятна", - сказал он.
Интересным заявлением военный прокурор отличился и совсем недавно, поведав о значительной роли подследственного НАБУ Романа Насирова в деле против экс-налоговиков времен Януковича, которых эффектно задержали на прошлой неделе. В соцсетях на данное сообщение отреагировали с юмором: теперь Насирову еще и героя дадут.
И снова - очередное неоднозначное заявление Матиоса. Понятно, что между его структурой в ГПУ и управлением Горбатюка существует конфликт, однако совершенно непонятно, зачем выносить сор "из избы". Медленные темпы расследования "дел Майдана" раздражают общество и без этого, причем справедливые претензии существуют ко всем правоохранительным и силовым ведомствам. Если Матиос и хотел утереть нос Горбатюку, это стоило сделать совсем иначе. К примеру, озвучить данные относительно того, сколько сепаратистов и предателей Родины получили тюремные сроки. Пока же выглядит так, что два сотрудника прокуратуры соревнуются не в результатах работы, а в том, кто бросит друг в друга больший камень. Чем ставят своего шефа Юрия Луценко в очень неудобное положение. Не исключено - придется прибегать к жестким кадровым решениям.
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