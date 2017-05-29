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Лидер свободного мира. Трамп сунул Меркель полицейскую дубинку в руки
15:31 29.05.2017 |
Американский лидер произвел неизгладимое впечатление на канцлера Германии. После встречи с ним она решила, что спасение Европы - ее дело.
Первое зарубежное турне президента США Дональда Трампа, длившееся девять дней, условно можно разделить на успешную и провальную части под соусом из вызывающих смех проколов. Если из Саудовской Аравии он увез соглашение, открывающее дорогу к продаже Эр-Рияду оружия на $350 млрд, то в Европе Трамп, мягко говоря, всех разочаровал.
И дело не в его непреднамеренно клоунском поведении: отталкивании премьера Черногории, новые-старые обвинения в адрес союзников по НАТО относительно затрат на оборону, приезде с опозданием на совместное фотографирование с лидерами G-7 на гольф-каре, угрозе лишить американцев качественных немецких авто. Нет, как уже писала "ДС", от его манер и хамства даже есть определенная польза, которыми он обнажает лицемерие дипломатии.
Наверное более всех исстрадалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Что ж это предполагает ее "статус" - многолетнего лидера многолетнего государства-лидера Европы. Например, что касается расходов на оборону. Немцы ведь наращивают их и уже почти достигли 2%, о которых постоянно долдонит Трамп. При том, что Берлин очень много средств вливает в различные гуманитарные и прочие миссии мирного характера. А Трамп решил не успокаиваться, когда в соответствии к своему лозунгу "Америка прежде всего", снова напал на немецкий автопром.
Это несколько примеров "личных" обид. А ведь еще есть игнорирование изменения климата, а значит и Парижского соглашения, и, собственно, спор вокруг торговли между ЕС и Штатами.
Потому немудрено, что госпожа Меркель после окончания саммита в Таормине призвала европейцев к большему единению, пожаловавшись на разногласия ЕС и США Трампа. "Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, миновали. В последние дни я четко это поняла. Конечно, нам нужны иметь дружеские отношения с США и с Соединенным Королевством, и с другими соседями, включая Россию. Тем не менее, мы должны сами бороться за собственное будущее", - сказала канцлер на празднике в Мюнхене.
Президент Совета по международным отношениям (США) Ричард Хаас справедливо назвал комментарий Меркель "переломным". Для Германии это явно был неприятный опыт встречи с Трампом на международных площадках. Учитывая, что личное взаимодействие двух лидеров было весьма и весьма положительным. По сути президент США частенько консультировался с Меркель по лини поведения с Путиным. Но "железный канцлер" посоветовала Евросоюзу больше не заглядывать в рот Трампу.
С другой стороны, не все небо заволокло черными тучами. Неприятная блоку и Берлину в частности позиция Трампа, между тем, открывает новые возможности для ФРГ по укреплению своего положения в теперь уже континентальном союзе в качестве неоспоримого флагмана "ЕС 2.0". Предпосылки к созданию которого назрели уже давно, а после президентских выборов во Франции получили дополнительную актуализацию. Закрепят успех парламентские выборы опять же во Франции и Германии.
Новоизбранный лидер Пятой Республики Эмманюэль Макрон не стал отрекаться от наследства Франсуа Олланда в виде хороших отношений с Меркель. Напротив, он, пользуясь рейтинговостью своей победы, начал еще больше стремиться к укреплению союза Германия-Франция. Первый визит Макрона после инаугурации был в Берлин, где он с канцлером обсудил "поэтапный план будущего Европы". Меркель же тогда заявляла, что две ведущие экономики ЕС планируют "придать новую динамику" работе по поддержке содружества. "Мы договорились с канцлером Меркель о создании поэтапного плана будущего Европы, чтобы сделать еврозону сильнее", - добавил Макрон.
Как известно, Макрон во время кампании обещал содействовать дальнейшей интеграции еврозоны, призывал создать пост министра финансов еврозоны и общий бюджет, а также парламент еврозоны, куда бы вошли депутаты Европарламента от стран-участниц этой зоны. Близкий сторонник Меркель и претендент на пост президента ФРГ до соглашения с эсдеками, отдавшего его Франку-Вальтеру Штайнмайеру, - министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что одобряет реформы Макрона. "Мы с господином Макроном полностью согласны. Есть два способа укрепить еврозону: путем изменения договора или прагматически (посредством соглашений) между государствами", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.
На лицо союз Германии и Франции в своей более интенсивной форме. Хотя такая дружба несет репутационные риски для Макрона из-за немалого числа критиков во Франции германофильства как среди правых, так и среди левых, однако если им удастся ребутнуть Европейский союз, то игра сто процентов стоила свеч.
Ведущие страны блока уже давно продвигают идею "многоскоростной Европы" - в первую очередь, сама Ангела Меркель. Имея в рукаве тесную кооперацию с новым президентом Франции, канцлер ФРГ наконец-то может ее запустить. Да и другие лидеры вроде Италии только за. На самом-то деле концепция руководства Европой Германией уже выстроена. Дело за малым.
Занятно, но подружка Путина Марин Ле Пен оказалась права, когда заявила Макрону на теледебатах, что "Францией в любом случае будет управлять женщина - если не я, то Ангела Меркель". И недавние выборы в вотчине оппонентов - СДПГ - доказали, что канцлер и ХДС на конец, несмотря на громкий старт кампании Мартина Шульца.
Конечно, "многоскоростной союз" задвигает на обочину Восточную, Центральную и отчасти Южную Европу, провоцируя дальнейший рост внутреннего напряжения. Таким образом, война периферии ЕС за субъектность в делах союза будет лишь набирать обороты. Тем более что фактическая потеря национальных правительств контроля над целыми отраслями собственных экономик будет усиливать их стремление вернуться в "зону комфорта". Вследствие этого создаются предпосылки для усиления центробежных настроений в ЕС даже после "правильных" голосований в Нидерландах и Франции. И купировать эти настроения будет очень непросто.
Так что Кремль, который мог приуныть после поражения Герта Вилдерса в Нидерландах, Марин Ле Пен и Франсуа Фийона во Франции, наверняка продолжит игру, направленную на раскачку ЕС. В рамках "многоскоростной Европы" Россия получает возможности играть на противоречиях между членами элитного клуба и потенциальными его членами. Евроскептики во власти других стран, если им не предоставят определенную компенсацию, будут варить воду, сопротивляясь "диктату" Брюсселя и Берлина. Местные засланные казачки Москвы же смогут развернуться на полную катушку, подначивая то того, то второго.
Каким будет отношение Вашингтона к построению новой Европы? Штаты будут держаться в стороне, поскольку лидерство Германии в Евросоюзе им только на руку. Конечно, администрация Трампа продолжит давить на Россию, но ответственность за разрешение украинского конфликта, как и прогнозировалось, будет в полной мере переложена на немцев и французов.
С другой стороны, обамовский курс на умеренный изоляционизм, который, хоть и по иным соображениям, продолжает Дональд Трамп, может вернуть на повестку дня вопрос создания единой европейской армии. Впрочем, похоронить НАТО Германия и ЕС тоже не могут себе позволить, поскольку это означает разрушение североатлантической модели безопасности, сформировавшейся после Второй мировой.
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