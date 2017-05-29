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Газпром в 2017 г планирует поставить на оккупированную территорию Донбасса 6 млрд м3 газа
14:23 29.05.2017 |
В 2017 г Россия планирует поставить на оккупированные территории Донбасса около 6,2 млрд м3 природного газа. Официально поставки оформлены как газ для украинских потребителей.
Об этом говорится в прогнозе российского Минэкономразвития до 2020 года, передает «Прайм».
«С учетом сложившихся взаимоотношений с Украиной поставки российского газа в Украину в 2017 году оцениваются не выше 6,2 миллиарда кубических метров», - говорится в материале.
Согласно отчету «Газпрома», компания в первом квартале 2017 года поставила на Украину 1,1 миллиарда кубометров газа. При этом «Нефтегаз» прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года, общий объем закупок в 2015 году составил 6,1 миллиарда кубометров против 14,5 миллиарда в 2014 году.
При этом в «Нафтогазе» заявили, что не признают начисленной «Газпромом» задолженности за газ, поставленный на подконтрольные пророссийским боевикам территории Донбасса. Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный на Украину в 2016 году, шел именно на неконтролируемые территории.
Напомним, «Газпром» начал прямые поставки на неконтролируемые территории Донбасса в феврале 2015 года, после того как «Нафтогаз» прекратил поставки газа из-за разрушения газопроводов из-за боевых действий. Газ транспортируется через газоизмерительные станции Прохоровка и Платово. НАК неоднократно заявлял, что поставки газа через эти противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.
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