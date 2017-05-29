Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Последние весенние выходные принесли резкое обострение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

Хотя общее количество обстрелов резко увеличилось, однако у боевиков изменились цели и средства. Как и ожидалось, противник кардинально изменил тактику, перейдя от войны малых групп к целенаправленному уничтожению гражданской и военной инфраструктуры прифронтовых городов.

Связано это прежде всего с тем, что практически вся серая зона из-за ползучего наступления (как нашего, так и противника), которое началось с февраля 2016 г., оказалась занятой. В итоге возможное дальнейшее продвижение связано с прорывом подготовленной линии обороны и чревато большими потерями. Причем если не критическими, то уж точно гораздо более масштабными, чем те, которые несут те же гибридные войска сейчас - в период позиционной войны.

В воскресенье утром очень сильному обстрелу (наиболее массированному с лета 2014 г.) подверглась Красногоровка. "Градами" были разрушены 29 домов, только чудом нет погибших. Обстрелы Водяного или Авдеевки уже почти не попадают в официальную сводку, настолько они стали обыденными.

На этом фоне количество погибших мирных жителей с обеих сторон противостояния продолжает расти. Так, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг 25 мая заявил, что за пять месяцев 2017 г. погибли 44 мирных жителя и еще 175 были ранены. Причем это на 110% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается общей обстановки, то впервые за долгое время стоит отметить активность наших армейцев на луганском направлении - в районе так называемой Бахмутской трассы.

По данным боевиков тут происходит медленное продвижение наших частей в районе Донецкого и Желобка, которое сопровождается большими потерями "народной милиции ЛНР". Большая часть погибших остается малоизвестными для СМИ, однако потери командного состава скрыть очень сложно. Как это было, например, 25 мая, когда в соцсетях засветили гибель "легендарного комбата ЛНР" некоего Владимира Цвяха из Ровенек. Этот "командир" - ветеран афганской войны, при жизни был известен своим участием в боях за 31-й и 32-й блокпосты в районе Бахмутской трассы в качестве главаря террористической банды "Хулиган". И тем, что в многочисленных интервью обещал "дойти до Киева". Однако что-то не срослось.

На сегодняшний день из разрозненных сведений можно сделать вывод, что Цвях вместе со своим "начальником разведки" во время рекогносцировки местности в районе села Обозное Славяносербского района Луганщины нарвался на группу нашего спецназа (по всей видимости, 8-го полка ССО, который активно действует на том направлении).

Тем временем в тылу усиление обороноспособности страны идет по плану. В оперативных командованиях "Север" и "Запад" массово проводятся учения частей на ротации и батальонов территориальной обороны. Так, на полигоне Гончаровское 25 мая масштабными бригадными учениями завершилась переподготовка резервистов 61-й отдельной мотопехотной бригады. Показательно, что в числе прочего отрабатывались аспекты взаимодействия с авиацией, причем как с боевыми вертолетами Ми-24, так и штурмовиками L-39 "Альбатрос".

В выходные из лаконичных сообщений израильских СМИ по типу "Компания Elbit сообщила о заключении контракта на поставку электронного разведывательного оборудования неназванной европейской стране. Сумма контракта - $390 млн. Сделка рассчитана на три года. Оборудование, предназначенное для сухопутных войск, обеспечивает также возможности управления войсками и связи" стало известно об окончании двухлетней эпопеи с программой модернизации УКВ радиосвязи ВСУ и Воздушных Сил. По всей видимости, обещанные сравнительные испытания таки были проведены и победитель определился.

Продолжается реализация ракетной программы. Так, уже президенту, а не только секретарю СНБО были продемонстрированы боевые испытания тяжелой РСЗО "Вільха". Это только видимая часть айсберга, а есть еще сообщения о прогрессе в проекте "Гром-2".

На этой неделе заговорили о возобновлении программы модернизации имеющихся РСЗО "Град" и "Ураган" - видимо, доведены до ума еще довоенные проекты "Бастион" и "Верба".

Много новой интересной информации подкинули харьковские танкостроители, которые организовали большой пресс-тур для украинских СМИ. И хотя большая часть информации на сегодня является если не секретной, то "для служебного пользования", но даже то, что уже попало в печать, впечатляет. Судя по фото близок к завершению злополучный тайский контракт на "Оплоты", в строй ВСУ вернут шесть имеющихся в наличии Т-84, и есть мнение, что их мы увидим вместе с другими новинками военпрома в парадном строю на Крещатике 24 августа.

Озвучены также цифры ремонта и некоторой модернизации "Булатов" - с начала войны харьковчане отремонтировали их 50 штук. Если учесть, что на начало войны их было в строю чуть менее 100, то цифра достаточно внушительная.

В войска во все возрастающих количествах продолжают поступать санитарные "Богданы" - стало известно о партии машин, которые пришли в 10-ю горно-штурмовую бригаду, которая в ближайшее время должна отправиться по ротации на фронт. Этого, конечно, пока явно недостаточно для покрытия всех потребностей, но и за пару месяцев перевооружить 250-тысячную группировку тоже нереально.

То есть, подводя итоги насыщенной недели, следует отметить резкое усиление роли артиллерии в боях на Донбассе. Причем прямо на глазах изменяется характер войны. Начнут ли в итоге гибридные войска летнюю кампанию, пока утверждать еще рано. Однако все "маркеры" уже наличествуют - к линии противостояния (на северные и юго-западные окраины Донецка и в район Тельманово) подтянуты наиболее боеспособные "части" "армии ДНР", за последние недели из РФ железнодорожным транспортом прибыло большое количество топлива и боеприпасов, прибыл очередной "гуманитарный конвой", продолжается прощупывание нашей линии обороны, а на некоторых направлениях обстрелы можно смело рассматривать как возможную артподготовку перед наступлением. И наконец, очередная истерия в донецких и луганских СМИ по поводу "освобождения Донбасса от хунты". Не хватает только, по всей видимости, отмашки из Москвы...

