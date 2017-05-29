Бой под Красногоровкой. Как террористы хотят отрезать Пески

Андрій Коваленко, Depo.ua

Боевики продолжают обстреливать Красногоровку и прокладывают себе путь к Невельскому.

Ситуация под Красногоровкой на Донетчине начала существенно обостряться на прошлой неделе. В пятницу стало известно об обстрелах жилых кварталов неподалеку от городской больницы. Террористы использовали минометы 82-мм и 120-мм калибра, а вечером начали бить из артиллерии 122-мм и 152-мм. Работали по нашим опорникам под Красногоровкой, использовали также БМП и даже танки.

В воскресенье пришли очередные неприятные новости. Террористы уже из "Градов" стреляли по населенному пункту. Под удар попали городская больница, школа, частный сектор. Били с самого утра, с 6:40, в течение двух часов. Сейчас в городе работают бригады МЧС, военные готовятся к очередным обстрелам.

Вокруг Красногоровки начинают создавать информационный вакуум.

Depo.ua несколько дней назад писал о боях под городом. Тогда информации о боях было больше. Сейчас военные в состоянии повышенной боевой готовности.

Боевики, которые еще в марте начали движение в серую зону, а в мае существенно закрепились на пути к Невельскому, получили усиление и пытаются прорвать нашу оборону. Движение в направлении Невельского можно объяснить необходимостью продавить оборону ВСУ, закрепиться и оставить себе пространство для маневра в случае наступления на Пески. Если боевики смогут выйти к Невельскому, то в теории им удастся взять под огневой контроль трассу Е-50, перекрыв сообщение нашей группировки в Песках.

Командование ВСУ понимает угрозу, и еще с 2015-го года вблизи Красногоровки было сосредоточено довольно большое количество наших войск с бронетехникой. Пока позиции, несмотря на давление врага, удается держать.

Все это происходит на фоне переброски ближе к первой линии новой бронетехники. Так, на доукомплектование "5-й омсбр 1-го АК ДНР" в Буденновский район Донецка прибыла шести-орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-30А. От Енакиево до линии фронта отмечается переброска бронетехники - "мотострелковой роты" на БТР-80 . Также зафиксирована переброска 2-х "Уралов" с живой силой, 1 "Урал" с ЗУ-23-2 и две единицы 120-мм минометов прицепом на ГАЗ-66. Насколько эта бронетехника будет применена под Красногоровкой, неизвестно. Однако уже сейчас на этом участке фронта боевики ведут в бой танки, БМП, а также бьют из ствольной артиллерии. Это свидетельствует лишь о том, что попытки продавить нашу оборону здесь не прекратятся. Обстрелы "Градов" являются прямым доказательством того, что враг пытается, во-первых, посеять панику в рядах ВСУ и местного населения, поскольку бьет по объектам гражданской инфраструктуры, а во-вторых - показать собственное превосходство. Наша же армия не использовала РСЗО "Град" и вряд ли будет использовать, хотя в ответ по боевикам сейчас прилетает. В частности, по позициям вблизи Старомихайловки.

В ближайшие дни ситуация может существенно обостриться, поскольку боевикам нужно выходить на Невельское. Выдержат ли ВСУ продолжительное давление в нынешних условиях, без использования артиллерии и танков, в условиях вражеских обстрелов из "Градов", вопрос открытый.