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Рост курса доллара на межбанке 26 мая остановили интервенции НБУ
21:35 26.05.2017 |
Под конец недели курс доллара на межбанке подскочил до уровня 26,38-26,39 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валюта могла подорожать и сильнее - финансисты говорили о ее дефиците, но неожиданно для всех на торгах появился Нацбанк, который продавал доллар 20-ке уполномоченных банков.
«Начинались межбанковские торги пятницы с уровней 26,29-26,31 грн./$. Сразу после открытия торговой сессии курс демонстрировал плавный рост. К полдню котировки поднялись к диапазону 26,35-26,37 грн./$. Максимальный курс был зафиксирован на уровнях 26,37-26,39 грн./$. После полдня на рынке появился НБУ с продажей долларов через механизм запроса наилучшего курса, однако активность его интервенционных продаж была невысокой. По нашим наблюдениям, Нацбанк продал $4-5 млн по курсу 26,38-26,3850 грн./$», - рассказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Как и вчера, главным фактором влияющим на курс доллара назвали дополнительную ликвидность, которую компании получили в конце недели от Госказначейства в виде выплат по НДС. Как только предприятия получили гривну, они перестали активно распродавать поступающую валютную выручку (под бюджетные платежи и выплату зарплат персоналу), придерживая ее на потом.
«Крупные экспортеры, конечно же, продавали доллар. Но совсем небольшими партиями», - подтвердил Юрий Гриненко.
Активизация импортеров, которые, получив НДС-гривну поспешили прикупить доллара, на этом фоне оказалась совсем некстати. Однако их было уже не остановить, поскольку на этот раз никто не хотел оставлять сделки на понедельник. 29 мая из-за Дня памяти в США не будут работать американские банки и принимать платежи.
«Cегодня торги были активны перед понедельником, 29 мая - официальным выходным в США. Участники межбанковского рынка старались закрыть максимальное число сделок», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Благодаря всей этой активности объем торгов на межбанке вырос с $222,32 млн. до $324,82 млн.
Финансисты заверили, что упрощение Нацбанком вчера некоторых правил покупки СКВ и вывода ее за границу, не повлияли на курс валют. Этого ждут в будущем.
«Озвученные в постановлении НБУ №41 нововведения прежде всего направлены на преодоление барьеров для притока прямых иностранных инвестиций в Украину. На расстановку сил на межбанке они существенное влияние не окажут, либо вовсе могут пройти незамеченными. Расширенные возможности инвесторов по возврату инвестиций в Украину, конечно, могут вызывать ситуативные всплески спроса на безналичную валюту, однако Нацбанк владеет всем необходимым инструментарием для сглаживания резких курсовых колебаний», - заверил Станислав Верхградский.
Все вышеперечисленные факторы будут влиять на валютный курс и на следующей неделе.
«Из-за выходного в США в понедельник в начале недели сократятся продажи доллара. Может быть нехватку валюты покроет Нацбанк, который сегодня неожиданно порадовал импортеров. Если регулятор будет продавать и на будущей неделе, то после старта в рамках 26,38-26,39 грн./$, межбанк не пойдет выше 26,40 грн./$. А если нет - котировки могут подрастать и сильнее», - сказал Юрий Гриненко.
Станислав Верхградский ждет в понедельник старта межбанка в диапазоне 26,35-26,40 грн./$.
«С одной стороны, на будущей неделе импортеры продолжат тратить поступившую в систему после погашения НДС гривну на покупку валюты, то есть спрос будет оставаться повышенным. С другой стороны, в связи с окончанием бюджетно-зарплатного периода в первой половине недели экспортеры продолжат наполнять рынок валютой. Судя по опыту последнего времени, выходной день в США существенных изменений в расстановку сил на межбанке не внесет», - считает он.
Самое большое подорожание доллара на следующую неделю спрогнозировал Олег Куриной. Он допускает курсовые колебания в рамках 26,35-26,50 грн./$.
«В понедельник межбанк из-за выходного в Америке будет спокойным. А накопленный за этот день спрос вряд ли серьезно ударит по рынку во вторник, 30 мая. В последние дни месяца - бюджетно-налогового периода - уровень предложения должен повыситься», уверен Куринной.
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