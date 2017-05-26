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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто такой Михаил Буроменский, которого правительство избрало аудитором НАБУ

21:07 26.05.2017 |

Политика

Михаил Всеволодович Буроменский родился 6 апреля 1957 года в Севастополе. В 1981 году получил высшее образование, окончив Харьковский юридический институт.

С 1984 года начал свою преподавательскую деятельность в родном институте (ныне - Национальный университет "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"). Начинал в должности ассистента, с 2008 по 2015 годы возглавлял кафедру международного права. Ныне занимает должность президента Института прикладных гуманитарных исследований, также работает на кафедре международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Механизм переговоров о разоружении (международно-правовые аспекты)". В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему "Влияние международного права на политические режимы государств" .

Михаил Буроменский проходил стажировку в университетах Великобритании (Thames Wally University), Венгрии (Central European University).

Неоднократно привлекался в качестве эксперта ведущими международными межправительственными организациями (Совет Европы, Европейский Союз, Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Всемирный Банк, Программа Развития ООН, Всемирная Организация Здравоохранения, ОБСЕ). В качестве правового эксперта ООН принимал участие в деятельности Миссии ООН в Грузии (Абхазии) - UNOMIG.

С 2006 года - член постоянной делегации Украины в Группе государств Совета Европы против коррупции - GRECO.

С 2007 года - член Специальной ad hoc группы по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания на переговорах Украины и России (с 2007 г.)

С 2009 по 2012 годы работал судьей ad hoc Европейского суда по правам человека.

В мае 2012 года стал членом Конституционной ассамблеи Украины.

Буроменский - член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор.

Направления научных исследований - международно-правовое сотрудничество в сфере прав человека, соотношение международного и национального права, международное сотрудничество в борьбе с преступностью и международное уголовное право, правовые вопросы международной безопасности, история международных отношений, конституционное право иностранных государств. Автор более 180 научных трудов. Основные труды - "Права человека" (в соавторстве), "Политические режимы государств в международном праве. (Влияние международного права на политические режимы государств)" (обе - 1997), "Обращение в Европейский Суд по правам человека: Практика суда и особенности украинского законодательства" (2000), "Международное право. Гендерная экспертиза" (2001), "Совместимость украинского права и практики с требованиями Европейской конвенции по правам человека" (2001, в соавторстве; на английском языке), "Статус президента в системе исполнительной власти в государствах Центральной и Восточной Европы" (2002, на английском языке), "Международная защита прав человека и права беженцев" (2002), "Законодательство европейских государств и США в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики: криминологический, уголовный, международно-правовой аспекты" (2002, в соавторстве), "Конституция Украины. Научно-практический комментарий", "Судебное разрешение избирательных споров в Украине" (обе - 2003, в соавторстве).

Неоднократно участвовал в подготовке законопроектов. Среди наиболее важных - "Концепция государственной политики защиты прав человека", "О беженцах", "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Лауреат IV и VI Всеукраинских конкурсов на лучшее юридическое издание (2001 г., 2006 г.) Победитель конкурса 2004 года на лучшую публикацию об адвокатуре.

На сайте "СтудЗона", где украинские студенты имеют возможность высказать свое впечатление о преподавателях, имеет 7 положительных отзывов и 1 отрицательный. Все - времен работы в "Юридической академии имени Ярослава Мудрого".

Кто такой Михаил Буроменский, которого правительство избрало аудитором НАБУ

 

Неоднократно комментировал в СМИ события новейшей истории Украины, в частности, иск России против Украины и Минских соглашений. Провел параллель между Минским и Мюнхенским соглашениями, фактически назвав "Минск" юридически ничтожным для Украины, поскольку он был подписан под принуждением.
 

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