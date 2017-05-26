Финансовые новости
- |
- 26.05.17
- |
- 21:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд Англии отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в $3 млрд
20:38 26.05.2017 |
Высокий Суд Лондона отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в размере 3 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, в пятницу, 26 мая, судья рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта в порядке упрощенного производства.
В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшей приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.
"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения", - сказано в сообщении.
Таким образом, после слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок.
Как сообщали Українські Новини, 29 марта Суд Англии разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга в размере 3 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост курса доллара на межбанке 26 мая остановили интервенции НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто такой Михаил Буроменский, которого правительство избрало аудитором НАБУ
|Суд Англии отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в $3 млрд
|Крупные и средние предприятия Украины получили прибыль против убытка годом ранее
|МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Регистрация фирм в ОАЭ
Владение компанией во фризоне – это, конечно, преимущество, но это ещё и ограничение, так как деятельность организации не может распространяться за пределы фризоны. В любом случае в специальных фирмах, помогающих открыть компанию в ОАЭ, будет дана отдельная консультация.
В РУБРИКЕ
|НАБУ осуществляет обыски в Окружном админсуде Киева по делу о незаконном обогащении его главы
|Бои под Красногоровкой. Террористы с танками пытаются продвинуться к Невельскому
|МВФ ожидает парламентской поддержки пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для 5-го транша EFF
|НБУ смягчил административные ограничения на валютном рынке
|Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода
|Конгресс США не поддержит сокращение финансовой помощи Украине - сенатор Шахин
Это интересно
|Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа
|Фаблет Xiaomi Mi Max 2 представлен официально: камера от Mi6, экран 6,44” и батарея на 5300 мА·ч
|5 самых дорогих законов в финансовой системе США
|Daimler создаст одно из крупнейших в мире производств батарей для электромобилей
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд