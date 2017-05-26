Суд Англии отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в $3 млрд

Высокий Суд Лондона отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в размере 3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, в пятницу, 26 мая, судья рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта в порядке упрощенного производства.

В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшей приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.

"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения", - сказано в сообщении.

Таким образом, после слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта Суд Англии разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга в размере 3 млрд долларов.