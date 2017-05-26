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МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник
15:49 26.05.2017 |
Международный валютный фонд не одобрил пенсионную реформу, которую подготовил Кабинет Министров.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве, комментируя результаты работы миссии МВФ в Киеве с 16 по 26 мая.
В частности МВФ высказал претензии к инициативе правительства по осовремениванию пенсий на постоянной основе и отмене налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.
"Эти две инициативы МВФ не поддерживает", - заявил собеседник агентства.
Кроме того, МВФ категорически против планов правительства снизить коэффициент оценки стоимости года стажа в формуле расчета пенсий с 1,35 до 1.
Фактическая отмена этого коэффициента может привести к существенному снижению пенсии - на 30-40%.
Как сообщали Українськи Новини, миссия МВФ 26 мая завершила работу в Украине.
В заявлении фонда по итогу работы отмечается, что необходимо продолжить техническую работу над рядом законопроектов, в том числе и о пенсионной реформе.
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