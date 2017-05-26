МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник

Международный валютный фонд не одобрил пенсионную реформу, которую подготовил Кабинет Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве, комментируя результаты работы миссии МВФ в Киеве с 16 по 26 мая.

В частности МВФ высказал претензии к инициативе правительства по осовремениванию пенсий на постоянной основе и отмене налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

"Эти две инициативы МВФ не поддерживает", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, МВФ категорически против планов правительства снизить коэффициент оценки стоимости года стажа в формуле расчета пенсий с 1,35 до 1.

Фактическая отмена этого коэффициента может привести к существенному снижению пенсии - на 30-40%.

Как сообщали Українськи Новини, миссия МВФ 26 мая завершила работу в Украине.

В заявлении фонда по итогу работы отмечается, что необходимо продолжить техническую работу над рядом законопроектов, в том числе и о пенсионной реформе.