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НАБУ осуществляет обыски в Окружном админсуде Киева по делу о незаконном обогащении его главы
13:28 26.05.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на основании постановления следственного судьи утром 26 мая проводят следственные действия (обыски) по месту жительства главы Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) Павла Вовка и в помещениях суда.
Как сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения главы Окружного админсуда Киева (предварительная правовая квалификация ч.2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).
"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом по обжалованию назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения", - также заявили в НАБУ и напомнили, что расследование по факту незаконного обогащения главы ОАСК начато детективами НАБУ 9 декабря 2016 года, тогда как дело об обжаловании назначения Г.Углавы зарегистрировано в Окружном админсуде Киева 11 апреля 2017 года.
"Всего начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ", - отметили в Бюро.
Ранее в этот день судья Окружного административного суда г.Киева Богдан Санин сообщил, что в здании ОАСК проходят обыски, "которые проводят люди с похожими нашивками, как у НАБУ". Пи этом, по его словам, люди с нашивками НАБУ никому никаких официальных документов не показывали.
По словам Б.Санина, в ОАСК связывают такие действия с тем, что суд рассматривает два дела против НАБУ: одно из дел - в котором общественная организация обжалует создание общественного совета при НАБУ; второе - в котором общественная организация обжалует назначение заместителем директора НАБУ Гизо Углавы, так как у него есть два гражданства.
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