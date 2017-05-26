НАБУ осуществляет обыски в Окружном админсуде Киева по делу о незаконном обогащении его главы

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на основании постановления следственного судьи утром 26 мая проводят следственные действия (обыски) по месту жительства главы Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) Павла Вовка и в помещениях суда.

Как сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения главы Окружного админсуда Киева (предварительная правовая квалификация ч.2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).

"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом по обжалованию назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения", - также заявили в НАБУ и напомнили, что расследование по факту незаконного обогащения главы ОАСК начато детективами НАБУ 9 декабря 2016 года, тогда как дело об обжаловании назначения Г.Углавы зарегистрировано в Окружном админсуде Киева 11 апреля 2017 года.

"Всего начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ", - отметили в Бюро.

Ранее в этот день судья Окружного административного суда г.Киева Богдан Санин сообщил, что в здании ОАСК проходят обыски, "которые проводят люди с похожими нашивками, как у НАБУ". Пи этом, по его словам, люди с нашивками НАБУ никому никаких официальных документов не показывали.

По словам Б.Санина, в ОАСК связывают такие действия с тем, что суд рассматривает два дела против НАБУ: одно из дел - в котором общественная организация обжалует создание общественного совета при НАБУ; второе - в котором общественная организация обжалует назначение заместителем директора НАБУ Гизо Углавы, так как у него есть два гражданства.

