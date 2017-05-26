Бои под Красногоровкой. Террористы с танками пытаются продвинуться к Невельскому

Еще несколько недель назад в узких армейских кругах появилась информация о том, что террористы продвинулись на несколько сотен метров вперед под Невельским.

В начале мая Depo.ua сообщал, что обострение ситуации с обстрелами Красногоровки является следствием продвижения боевиков вперед в направлении Невельского. Там террористам действительно удалось продвинуться вперед на несколько сотен метров и выйти на дистанцию ближнего боя с нашими бойцами. Некоторые военные эксперты сообщали в апреле, что движение было и в районе Спартака. Мы же говорили, что попытка была, но наши воины ее отбили. Недавно один из таких экспертов также начал подтверждать нашу информацию о Невельском.

24-го мая враг применил 122-мм артиллерию по укреплениям ВСУ под Невельським, а из 82-мм минометов бил по Красногоровке.

"За последние сутки ситуация продолжала обостряться. Около 21:00 противник обстрелял наши опорные пункты на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения. Во время этого обстрела несколько вражеских мин попали в жилой квартал неподалеку от городской больницы. К счастью, никто не пострадал. Несколько окрестных домов были повреждены. Этот же населенный пункт бандиты обстреляли под конец суток из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 152-мм", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

С тактической точки зрения продвижение боевиков в сторону Невельского для террористов может иметь важное значение. Поскольку, с одной стороны, прорыв обороны ВСУ под Невельским может дать боевикам возможность перекрыть, по крайней мере частично, сообщение нашей группировки в Песках, взяв под огневой контроль участок трассы E-50. С другой стороны, это дает возможность постоянно "кошмарить" Красногоровку, попробовать обойти ее с фланга, а также те самые Пески. Кроме этого, продвижение под Невельським и Красногоровкой с вклиниванием в наши позиции позволяет террористам немножко отодвинуть потенциальную угрозу нашего продвижения в сторону Старомихайловки.

Командование ВСУ понимает угрозу, еще с 2015-го года вблизи Красногоровки была сосредоточена довольно большая группировка наших войск с бронетехникой. Пока позиции несмотря на давление врага удается удерживать.

Все это происходит на фоне переброски ближе к первой линии новой бронетехники. Так для

доукомплектования "5-й омсбр 1-го АК ДНР" в Буденновский район Донецка прибыла шести-орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-30А. От Енакиево до фронта отмечается переброска бронетехники - "мотострелковой роты на БТР-80 . Также зафиксирована переброска 2-х "Уралов" с живой силой, 1 "Урал" с ЗУ-23-2 и две единицы 120-мм минометов прицепом на ГАЗ-66. Насколько эта бронетехника будет применена под Красногоровкой, неизвестно. Однако уже сейчас на этом участке фронта боевики ведут в бой танки, БМП, а также бьют из ствольной артиллерии. Это свидетельствует лишь о том, что попытки продавить нашу оборону здесь не прекратятся.