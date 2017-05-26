МВФ ожидает парламентской поддержки пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для 5-го транша EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом по итогам 10-дневной работы в Киеве сообщила о плодотворных дискуссиях с представителями власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.

"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы", – говорится в заявлении по завершению работы миссии, распространенном в пятницу.

"Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF – ИФ)", – отмечается в документе.

Как говорится в документе, миссия провела плодотворные дискуссии с представителями власти относительно реформ, необходимых для улучшения производительности, привлечения инвестиций и укрепления государственных финансов. "Как и предусмотрено программой, эти дискуссии фокусировались на пенсионной и земельной реформах и на мероприятиях, необходимых для оживления приватизационного процесса и обеспечения конкретных результатов в антикоррупционных усилиях", - говорится в документе.

Глава миссии МВФ также отметил, что проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста страны.

"Экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом в текущем году на уровне более двух процентов. Реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года. Валовые международные резервы продолжают расти, достигнув уровня в $17,6 млрд, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года. На фоне позитивных краткосрочных ожиданий решительное проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, так необходимого Украине на среднесрочную перспективу", - сказал он.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, к концу 2017 года запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.

В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. Всего около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.