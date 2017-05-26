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НБУ смягчил административные ограничения на валютном рынке
Национальный банк смягчил административные ограничения на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Во-первых, Национальный банк отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120.
Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.
Во-вторых, иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украине средства.
До сих пор было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.
Национальный банк разрешил такие операции.
В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.
В-третьих, бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные банки и/или иностранные банки) были предоставлены обязательства международных финансовых организаций.
Кроме того, Национальный банк отменяет ограничения, которые сегодня делают невозможным открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ к 2-й или 3-й группе классификатора.
В то же время Национальный банк в контексте мер по предотвращению непродуктивного оттока капитала устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках (UBO) нерезидентов-кредиторов.
Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, который не является банком.
Также НБУ усовершенствовал порядок контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по договору в случае уплаты комиссий, сборов в срок до получения кредита и/или в течение первого летнего периода действия договора.
Этот порядок предусматривает, что в таких случаях контроль будет осуществляться не на дату платежной операции, а на конец первого летнего периода.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №41 от 25 мая.
Повышение максимального срока для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 180 дней вступает в силу с 26 мая 2017 года.
Остальные изменения, утвержденные постановлением, вступают в силу с 12 июня 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, с 26 мая НБУ снизил учетную ставку с 13% до 12,5%.
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