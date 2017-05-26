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Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода
07:34 26.05.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что собирается выполнить свое обещание пробыть на должности руководителя Генпрокуратуры около полутора лет и не имеет президентских амбиций.
В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1, отвечая на вопрос о том, видит ли он себя президентом Украины, Ю.Луценко сказал: "Нет". И добавил: "Я вижу себя генеральным прокурором Украины еще приблизительно полгода, может, несколько больше (Ю.Луценко находится на должности генпрокурора год - ИФ)".
Он заверил, что хочет быть "эффективным и результативным генеральным прокурором Украины".
По словам Ю.Луценко, он еще не выполнил все задачи на своем посту, однако добавил: "В момент, когда мои качества, менеджерские способности, вопреки отсутствию юридического образования, уже будут не нужны, я отойду в сторону для того, чтобы эту должность в нормальной прокуратуре... занял молодой юридически образованный руководитель".
"Я не собираюсь тут (на должности генпрокурора - ИФ) задерживаться, но пока еще я не все сделал", подытожил Ю.Луценко.
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