Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что собирается выполнить свое обещание пробыть на должности руководителя Генпрокуратуры около полутора лет и не имеет президентских амбиций.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1, отвечая на вопрос о том, видит ли он себя президентом Украины, Ю.Луценко сказал: "Нет". И добавил: "Я вижу себя генеральным прокурором Украины еще приблизительно полгода, может, несколько больше (Ю.Луценко находится на должности генпрокурора год - ИФ)".

Он заверил, что хочет быть "эффективным и результативным генеральным прокурором Украины".

По словам Ю.Луценко, он еще не выполнил все задачи на своем посту, однако добавил: "В момент, когда мои качества, менеджерские способности, вопреки отсутствию юридического образования, уже будут не нужны, я отойду в сторону для того, чтобы эту должность в нормальной прокуратуре... занял молодой юридически образованный руководитель".

"Я не собираюсь тут (на должности генпрокурора - ИФ) задерживаться, но пока еще я не все сделал", подытожил Ю.Луценко.

