Курс доллара на межбанке пошел в рост, после позмещения НДМ на 6,1 млрд. грн.

25 мая на межбанке произошел разворот: после затяжного падения безналичный курс доллара пошел в рост - прибавил 2 копейки, и остановился в рамках 26,27-26,29 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вчера Госказначейство выплатило 6,1 млрд. грн. по НДС - бизнес пресытился гривной, и больше не рвался распродавать свою валютную выручку, чтобы ею обзавестись. Именно это и было причиной последних крупных распродаж СКВ: компаниям требовалась нацвалюта для уплаты в конце месяца налогов и зарплат.

«Безналичные торги стартовали с уровней 26,27-26,28 грн./$ и в течение дня котировки не покидали диапазон 26,27-26,29 грн./$. Главной причиной сегодняшнего спокойствия на межбанковском рынке, на наш взгляд, стали прошедшие накануне выплаты из бюджета по погашению НДС, в результате которых у экспортеров появилась гривневая ликвидность и, соответственно, снизилась потребность в продаже валютной выручки. Сокращенный объем предложения валюты оказался как раз достаточным для достижения баланса на безналичном рынке», - детализировал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

О выравнивании ситуации на торгах, которые экспортеры раскачивали несколько недель, говорили и его коллеги.

«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку не принимать участие в торгах», - отметила UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Объем долларовых торгов на межбанке сократился со вчерашних $294,80 млн. до $222,32 млн.

На торгах не сказалось сегодняшнее решение Нацбанка о снижении учетной ставки с 13% до 12,5%, вступающее в силу с 26 мая.

«И вряд ли скажется в ближайшем будущем, поскольку в целом монетарная политика НБУ не изменилась», - считает Станислав Верхградский.

Хотя в целом казначеи назвали своевременным решение регулятора.

«Решение Национального банка о снижении учетной ставки - безусловно позитивный сигнал, но на настроения участников торгов этот факт влияния не оказывает, а напротив является следствием, в том числе, и стабильной ситуации на финансовом рынке. Это, в свою очередь, улучшило инфляционные ожидания», - убежден Олег Куринной.

Что может изменить расстановку сил на межбанке - это обещанные Нацбанком новые послабления валютных правил для бизнеса. Конечно же, после того как они приобретут форму постановлений регулятора.

И.о. председателя НБУ Яков Смолий сообщил 25 мая о намерении чиновников увеличить предельные сроки возврата валютной выручки с нынешних 120 дней до 180. Еще чиновник пообещал полностью отменить ограничения по остатку на валютном счете при покупках СКВ на межбанке. Предприятие сможет скупать инвалюту, имея любую сумму на счете.

Также Смолий говорил об изменении правил репатриации капитала и покупки под эти операции СКВ.

Во-первых, инвесторам позволят возвращать за границу капиталы, вырученные от продажи ценных бумаг украинских предприятий. А во-вторых - компании смогут конвертировать в инвалюту гривну, вырученную от продажи корпоративных прав, сокращения капиталов и выхода их акционерных обществ. Эти средства можно будет выводить за границу, что сейчас запрещено Нацбанком.

Впрочем, пока до этого далеко, и рынок будет переваливать не обещания, а гривневые вливания. И на какое-то время придется забыть об удешевлении доллара. Он может даже немного подорожать.

«На наш взгляд, в ближайшие дни мы вряд ли увидим привычное до недавнего времени ежедневное плавное укрепление гривны на межбанковском рынке. Спрос на валюту может усилиться за счет оказавшейся на рынке свободной гривневой ликвидности. С другой стороны, вопреки поступившему на счета компаний возмещению НДС, на рынке будут набирать обороты, связанные с окончанием месяца продажи валюты. В результате, допускаем подорожание доллара в пределах 5-7 копеек», - сказал Станислав Верхградский.

Банкир ждет завтра межбанковских торгов в рамках 26,25-26,35 грн./$.

Ровно такой же прогноз дал его коллега.

«На пятницу мы не ожидаем кардинальных изменений на безналичном валютном рынке и прогнозируем торги в диапазоне 26,25-26,35 грн./$», - подчеркнул Олег Куринной.

Курс валют в обменниках 25 мая не реагировал на происходящее на межбанке. Здесь доллар продолжал постепенно дешеветь на протяжении дня, и по итогам суток потерял 2-3 копейки.

Самый низкий курс продажи людям американской валюты в банковских кассах к вечеру оказался на уровне 26,18 грн./$ (Forward Bank), а в небанковских финучреждениях - вообще на 26,16 грн./$.

Крупные банки, которые долго стояли в диапазоне 26,40-26,50 грн./$, сегодня опустили свои ценники в рамки 26,30-26,40 грн./$: УкрСиббанк, ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк.

Курс выкупа доллара у населения впервые за долгое время опустился ниже психологической отметки 26,0 грн./$ (Апекс Банк, банк «Аркада»). Валюту у людей сегодня выкупали в рамках 25,90-26,16 грн./$.

На черном рынке доллар потерял 4 копейки: с утренних 26,13-26,21 грн./$ цены к вечеру сползли до 26,13-26,17 грн./$.