Если Аваков и его подшефные позволят маргиналам развернуть второй этап "блокады", на этот раз уже не в зоне АТО, тогда в Кремле гандизму украинской власти будут аплодировать стоя.

Нардеп из "Самопомочи" и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко, которого давненько не было слышно, дал пространное интервью сайту "Цензор", в котором, среди прочего, пообещал физически отобрать у Рината Ахметова Бурштынскую ТЭС. Он рассказал, что сейчас готовится второй этап "блокады", более широкий, чем первый. С этой целью создается штаб. Цель акции - вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов, где они не выполняют инвестиционных обязательств. Как пример, он привел Бурштынскую ТЭС. "Мы его (предприятие) заберем. Просто заберем физически. Заставим правительство забрать его в госсобственность. Это сделка юридическая, политическая и военная", - заявил нардеп. Каким образом это будет делаться, Семенченко пообещал скоро рассказать.

По информации Depo.ua, инициаторы новой "блокады" планируют заявить не только об "отжиме" предприятий Ахметова, но и об акциях в Конотопе, Харькове, других городах. Это будет подаваться под соусом "нарушения инвестобязательств", будут и другие обвинения, в частности, о получении этими предприятиями угля из России и временно оккупированных территорий. То есть, в первую очередь под прицелом оказывается ТЭК страны.

Так зачем же Семен Семенченко хочет снова замутить "блокаду". И еще и угрожает ТЭС, которая производит электроэнергию, поставляемую в Европу? Во-первых, это попытка мобилизовать радикально настроенный элемент, который ежедневно "фаршируют" рассказами о "зраде". В прошлый раз Семенченко и его друзьям без дипломов о высшем образовании Егору Соболеву и Владимиру Парасюку удалось собрать немного сторонников. Однако тогда они блокировали железную дорогу в зоне АТО, где "прилетает", и поэтому тыловые радикалы там не появлялись в открытую. Очевидно, учтя мобилизационные недостатки, "блокадники" идут на мирные территории. Хотя, здесь стоит вспомнить их провальную попытку устроить "шатун" в Конотопе, где они получили на орехи от местных жителей. Так же, а то еще и больше, рискуют получить на Ивано-Франковщине. И не потому, что местные за Ахметова, а потому что не нужно лезть в чужой монастырь.

Во-вторых, понятно, зачем Семенченко акцентирует именно на фигуре Ахметова. Пожалуй, подавляющая часть населения считает его виновным в развитии сепаратизма на Донбассе. Поэтому он - удобная мишень. Плюс - Ринат Леонидович не конфликтует с нынешней властью, и хотя его люди заседают в "Оппоблоке", канал "Украина" и газету "Сегодня" трудно назвать рупорами оппозиции. Правда, на смену редакционной политики "Украины" повлияла, скорее, не компромиссность владельца, а "отжим" заводов Ахметова на оккупированных территориях.

Проще говоря, "блокадников" будут мобилизировать мифом о "заговоре" властей и сепара-Ахметова. Тот момент, что в случае сбоев в работе Бурштынской ТЭС у государства возникнут проблемы с европейскими потребителями, Семенченко волнует меньше всего. Или же, наоборот, ради этих проблем все и делается. Ведь в случае, если власть допустит такую блокаду, про приход в Украину серьезного инвестора можно забыть. В Европе мало интересуются ролью Ахметова в событиях на Донбассе, а то, что в Украине какие-то маргиналы "отжимают" бизнес, какой бы причиной они не прикрывались, отпугнет западных предпринимателей.

В-третьих, как и в прошлый раз, инициаторы "блокады" будут провоцировать полицию на применение силы, чтобы потом кричать: бьют патриотов. Во время предыдущей акции властями была допущена стратегическая ошибка - блокировщиков железнодорожных путей нужно было поставить на место еще в первые дни. Нормальным людям объяснить, что их просто используют, к неадекватным - применить "мягкую" силу. Поскольку этововремя сделано не было, акция получила широкую огласку и получила определенную поддержку среди населения. Закончилось все тем, что инициативу блокады ОРДЛО перехватило государство. Что вызвало справедливое непонимание наших западных партнеров. На этот раз, очевидно, полиции не стоит наступать на те же грабли. Потому что завтра будут блокировать Бурштынскую ТЭС, послезавтра призовут взорвать газовую трубу. По ней же в Европу идет российский газ.

Маленькая ремарка с намеком. Вчера соратник Авакова по "Народному фронту", нардеп Юрий Береза на 5 канале рассказывал, что давно не жмет руку Семенченко. Всего лишь? Чуть больше месяца назад свой вариант отношений с экс-комбатом "Донбасса" предложил экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук: он нанес тому удар в бороду, а Семенченко - не ответил. Побоялся?

В-четвертых, не следует забывать, что "блокада", организованная семенченками в начале года, была использована Россией для незаконной "национализации" предприятий Ахметова в ОРДЛО. Никакой ответственности за свои действия политики, которые фактически подыграли России, не несли. Можно сколько угодно рассказывать о "торговле на крови", но факт остается фактом - через "отжим" заводов экономические потери понес и Ахметов, и страна.

Как в этот раз РФ воспользуется инициативой "полезных идиотов"? Кремлевские пропагандисты просто лопнут от радости, ибо тема "что там у хохлов" снова станет актуальной. Это же просто праздник какой-то, когда в Киеве будут захватывать каналы или редакции газет. Также стоит ожидать яростной информационной атаки на европейцев. Им расскажут, как Украина, которой они только что дали безвиз, руками радикалов, которые совсем распоясались, хочет выключить Европе рубильник.