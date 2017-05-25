Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I квартале 2017г. вырос на 14,8% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 22% общего объема реализованных услуг
Госстат напоминает, что в IV квартале 2016 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 18,9%, в III квартале – на 17%, во II квартале – на 11,2%, в I квартале минувшего года – на 8,4%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах²) в 1 кв 2017 г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего³
|151014,4
|33181,3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|74522,3
|9647,6
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|495,2
|317,0
|Грузовой железнодорожный транспорт
|3971,1
|210,8
|Другой пассажирский наземный транспорт
|2881,3
|2400,9
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|8977,9
|489,4
|Водный транспорт
|426,6
|1,3
|Авиационный транспорт
|7296,5
|4351,5
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|25559,9
|614,1
|Почтовая и курьерская деятельность
|1348,5
|374,4
|Временное размещение и организация питания
|4971,8
|3575,2
|Временное размещение
|1503,7
|933,4
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3468,1
|2641,8
|Информация и телекоммуникации
|27822,2
|9313,2
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|3628,0
|544,5
|Телекоммуникации (электросвязь)
|14478,0
|8600,1
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|9716,2
|168,6
|Операции с недвижимым имуществом
|12038,4
|586,5
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|77,7
|31,9
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|11411,6
|449,6
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|549,1
|105,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|13600,4
|530,9
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений ( хед- офисов), консультирование по вопросам управления
|5531,7
|287,0
|Научные исследования и разработки
|1654,8
|24,8
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|6413,9
|219,1
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8884,1
|1959,1
|Аренда, прокат и лизинг
|1621,2
|11,3
|Деятельность по трудоустройству
|607,6
|19,5
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|818,9
|422,2
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2149,4
|75,2
|Обслуживание зданий и территорий
|2382,1
|1201,8
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|1304,9
|229,1
|Образование
|4482,4
|4221,7
|дошкольное образование
|252,0
|250,2
|начальное образование
|28,6
|28,6
|среднее образование
|324,2
|279,3
|высшее образование
|3573,0
|3426,2
|другие виды образования
|304,6
|237,4
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|3342,4
|2572,4
|Здравоохранение
|3327,8
|2558,6
|Предоставление услуг по уходу и социальной помощи
|14,6
|13,8
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|857,5
|588,0
|Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
|254,1
|163,4
|Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|38,7
|26,6
|Организация азартных игр
|217,0
|216,8
|Деятельность в сфере спорта
|253,3
|139,5
|Организация отдыха и развлечений
|94,4
|41,7
|Предоставление других услуг
|492,9
|186,7
|Ремонт компьютеров и оборудования связи
|132,3
|2,6
|Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
|82,6
|14,7
|Прочие индивидуальные услуги
|278,0
|169,4
Госстат Украины.
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями
2 Включая НДС.
3 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.