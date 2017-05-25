НБУ допускает либерализацию валютного регулирования в рамках дальнейшей монетарной политики - и.о. главы

Национальный банк Украины (НБУ) допускает либерализацию валютного регулирования в рамках дальнейших решений по ослаблению монетарной политики, сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Правление НБУ уже считает возможным ослабление монетарной политики не только за счет снижения учетной ставки, но и путем либерализации валютного регулирования", - сказал он во время пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По словам и.о. главы НБУ, указанные решения будут касаться, прежде всего, увеличения сроков возврата валютной выручки в страну до 180 дней со 120 дней. НБУ также намерен предоставить инвесторам возможность возвращать вложенные в Украину средства.

"До настоящего временны было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту для возврата за границу средств, полученных иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, сокращения уставных капиталов, выхода из обществ. Мы планируем разрешить такие операции", - сказала Я.Смолий.

В то же время, для предотвращения вывода капитала и Украины через теневые схемы, НБУ будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.

По словам и.о. главы НБУ, центробанк также намерен ликвидировать запрет на покупку и перечисление валюты с целью возврата за границу средств, полученных иностранными инвесторами за операции по продаже ценных бумаг украинских эмитентов.

Помимо этого, клиенты банков смогут покупать валюту на банковском рынке независимо от остатка валюты, которая есть у него на банковском счете.

"Эти шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и улучшению деятельности предприятий, которые осуществляют внешнеторговую деятельность. Вместе с тем, ни один из этих шагов не повлечет дестабилизацию валютного рынка", - сказал Я.Смолий.

