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НБУ снизил учетную ставку до 12,5%
Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о снижении учетной ставки с 26 мая 2017 года до 12,5% годовых с 13% годовых.
Как сообщается в пресс-релизе центробанка, соответствующее решение "О размере учетной ставки" (№318-рш) правление НБУ утвердило 25 мая 2017 года.
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