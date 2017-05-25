СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д перевозок пассажиров между Украиной и РФ

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не рассматривался вопрос прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании СНБО не рассматривался", - сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее в четверг сообщалось, что ПАО "Укрзализныця", государственный монополист пассажирских железнодорожных перевозок в Украине, не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и РФ и не получало подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-центре ПАО в четверг, комментируя информацию российских СМИ о том, что Украина планирует отменить пассажирское сообщение Украина-РФ с 1 июля.

Там также отметили, что билеты на поезда в указанном сообщении находятся в открытой продаже.

Продажа билетов на поезда в сообщении с РФ открывается за 30 суток до поездки. Согласно системе бронирования и покупки билетов "Укрзализныци", билеты по состоянию на 25 мая продаются по 23 июня включительно.

