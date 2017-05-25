Город на линии разграничения продолжает находиться в центре внимания.

Многострадальная Авдеевка и рада была бы покинуть передовицы средств массовой информации, однако террористы вместе с минами и снарядами подбрасывают все новые и новые информационные поводы.

Согласно данным пресс-центра АТО, в течение последних дней ситуация вокруг Авдеевки была наиболее горячей на фронте. При этом снова пострадали жилые кварталы и мирные жители города.

Началось все во вторник, около 6 часов утра, когда незаконные бандформирования "ДНР" произвели обстрел оборонительных укреплений сил АТО в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120-мм, вооружения танка, гранатометов и стрелкового оружия.

Но самое страшное произошло в тот же день ближе к вечеру, когда около 16:00 боевики обстреляли наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки из РСЗО "Град" и 120-мм минометов. Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов террористы выпустили по жилому сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, 4 частных дома разрушены до основания, плюс еще больше десятка повреждены.

"Только что сообщили, орки кроют тяжелым Авдеевку. Под обстрелом улица Леваневского. Вследствие попадания снаряда в один из жилых домов ранен в голову один гражданский 1987 года рождения", - сообщил заместитель председателя Донецкой областной ВГА Игорь Стокоз.

Эту информацию подтвердил также координатор группы "СтопТеррор" Семен Кабакаев: "Террористы открыли огонь из Градов по Авдеевке. Есть раненые. За последние несколько недель это уже 5 случай открытия огня из РСЗО".

Об этом же заявила и украинская сторона СЦКК, отметив, что: "В результате обстрела был разрушен почти целый квартал в районе Старая Авдеевка. Были повреждены более 10 домов по улицам Лермонтова, Колосова, Леваневского, Шевченко. В зданиях пробиты крыши, в окнах выбиты стекла, разрушены приусадебные сооружения".

Позже на этом участке противник дважды ударял из мощных систем ствольной артиллерии калибра 152-мм. Всего же в течение вторника по позициям ВСУ вблизи Авдеевки было выпущено около 110 снарядов разных калибров.

Но и это еще был не финиш - в среду террористы продолжили свое черное дело. На рассвете со стороны Ясиноватой враг снова открыл огонь из танка и минометов в направлении Авдеевки. Минометно-артиллерийские обстрелы со стороны бандформирований продолжились - до окончания суток боевики выпустили в районе Авдеевки более 50 мин и 10 артиллерийских снарядов, после чего на этом участке фронта установилось относительное затишье.

Без сомнения, такие действия рашистов являются циничным нарушением всех законов гуманизма и правил ведения войны и в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

В целом, Авдеевка стала заложником своего географического расположения и того фактора, что линия фронта "законсервировалась" в ее пригороде. По состоянию на сегодня это крупнейший украинский город, который находится в такой близости к временно-оккупированным территориям "Л-ДНР", поэтому террористы используют его в качестве мишени.

В направлении Авдеевки летят мины и снаряды и когда необходимо спровоцировать ВСУ на активные действия в ответ (например, чтобы российские телеканалы смогли снять нужную картинку), и когда чешутся руки отомстить Украине за удачные действия на других участках фронта, и когда просто нужно утилизировать очередную партию российских снарядов с наибольшим вредом для Украины, и во многих других случаях.

Все это происходит потому, что у террористов есть время и вдохновение, а также они могут дотянуться. И продлится такое положение вещей до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута на безопасное расстояние на восток. Желательно, вплоть до российской границы. А пока этого не произойдет, мы и дальше будем читать трагические новости об обстрелах рашистами жилых кварталов города и с грустью будем подсчитывать количество жертв.