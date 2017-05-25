НБУ 24 мая продолжил скурать доллары на межбанке через запрос наилучшего курса

Экспортеры продолжают обваливать курс доллара: 24 мая он потерял на межбанке еще 3 копейки (днем ранее - 5), и закрепился к вечеру в рамках 26,2550-26,27 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Компании готовятся к уплате налогов и зарплат работникам, потому снова отгружали на рынок крупные сумы валюты. Немного меньшие вчерашних, но выше средних: объем долларовых торгов в среду сократился с $312,16 млн. до $294,80 млн. Импортеры не смогли все скупить, потому Национальный банк опять собирал СКВ по банкам-партнерам и пополнял свои золотовалютные резервы.

«Открытие межбанка прошло на уровнях 26,26-26,28 грн./$. Как только котировки под давлением продавцов валюты предприняли попытку снизиться, на безналичном рынке сразу же появился Нацбанк с покупкой долларов через запрос наилучшего курса. НБУ сегодня появлялся на межбанке на протяжении всего дня, при этом его курс покупки валюты выполнял функции индикатива для всех остальных участников рынка. На этом фоне межбанковские торги среды прошли в узком диапазоне 26,26-26,27 грн./$. К завершению дня торговый коридор незначительно расширился - до 26,2550-26,27 грн./$», - уточнил Верхградский.

Финансисты говорят, что регулятор приобрел лишь пару десятков миллионов, потому-то решил не проводить валютный аукцион и привлекать все банки (работал только с 20-кой уполномоченных).

«Судя по динамике сегодняшней торговой сессии можно сделать вывод, что этих мер было вполне достаточно, чтобы остановить снижение валютных котировок», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты допускают, что центробанк и дальше будет скупать доллар в индивидуальном порядке (без открытого аукциона).

«Покупка валюты в режиме запроса наилучшего курса является более гибким инструментом, позволяющим покупать валюту в течение дня до момента изъятия с рынка ее профицита по разным курсам. В то время, как при аукционе нередко остается без внимания НБУ часть заявок на продажу валюты, которые после возвращения на рынок вновь начинают давить на курс», - заметил Станислав Верхградский.

По словам заместителя директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олега Ропяка, центробанк скупался сегодня у отметки 26,27 грн./$.

Текущие валютные расценки - это еще не минимум для доллара. Банкиры допускают дальнейшее снижение его курса.

«Уже с завтрашнего дня и до конца месяца мы ожидаем еще более активный рост валютного предложения на межбанке - в период погашения налогов и выплат заработных плат. В остальном сезонные и макроэкономические факторы остаются прежними и продолжают поддерживать экономику в противовес негативному эффекту от торговой блокады в зоне АТО. Так, в первом квартале ВВП Украины продемонстрировал рост за счет постепенного потребления населения и роста экспорта», - подчеркнул Олег Куринной.

Он ждет в четверг торговлю в рамках 26,20-26.30 грн./$. Более оптимистично настроена заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак, которая рассчитывает на старт межбанка на финишных показателях сегодняшнего дня и Станислав Верхградский - прогнозирует 26,25-26,27 грн./$.

«В течение дня торговый диапазон может снизиться на пару копеек. Главными поставщиками валюты на межбанк являются активизировавшиеся металлурги и аграрии, которые распродают поступающие остатки валютной выручки», - отметил он.

Банкиры уверены, что курс доллара продолжит падать до конца этой недели.

Говоря о факторах влияния на настроения межбанка, казначей вспомнил о завтрашнем мероприятии в Национальном банке. Хотя на нем и не ожидается сенсационных новостей.

«На 25 мая запланировано заседание комитета Нацбанка по вопросам монетарной политики. Хотя решений о кардинальных изменениях в политике регулятора не ожидаем, рынок будет ожидать пресс-брифинг отчасти обновленного руководства НБУ», - резюмировал Верхградский.