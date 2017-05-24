Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть в обход России: Восточная Европа ищет альтернативу
19:54 24.05.2017 |
Беларусь и Украина инициировали поиск альтернативных российским источников нефти еще в прошлом году. Возможность поставок из Ирана и Азербайджана в порт Южный под Одессой и до НПЗ в Мозыре по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Мозырь-Броды" обсуждалась двумя сторонами в белорусской столице в минувшем сентябре.
А во вторник, 23 мая, в Минске компании "Гомельтранснефть Дружба" и "Укртранснафта" подписали соглашение об использовании нефтепровода "Мозырь-Броды". На заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) были приглашены также представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и польской компании PERN Przyjazń. Опрошенные DW эксперты считают, что Беларусь и Украина ведут последовательную работу над диверсификацией нефтяных поставок в Восточную Европу. Но путь к альтернативе будет нескорым, предупреждают аналитики.
Когда дело - труба
Соглашение об использовании участка "Мозырь-Броды" системы нефтепроводов "Дружба" - это пролонгация договора Беларуси с Украиной, действующего с 2004 года. По одной из ниток нефтепровода нефть из России идет в Европу. Вторая нитка работает в реверсном режиме. Эта схема была опробована 2011 году, когда Москва резко сократила поставки в Беларусь, и Минск качал на Мозырский НПЗ по нефтепроводу от Одессы нефть из Венесуэлы по схеме замещения ее сырьем из Азербайджана. Тогда сообщалось о возможности ежегодно доставлять по этому маршруту до 16 млн тонн нефти, но в итоге в Мозырь пришло только около 1 млн тонн. В 2012 году нефтяная война с Россией закончилась, и проект был свернут.
"К возрождению альтернативного пути Минск подтолкнул прошлогодний нефтегазовый конфликт с Москвой, в результате которого белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке недополучили около 6 млн тонн нефти из оговоренных ранее 24 млн тонн", - говорит Сергей Богдан, докторант Свободного университета Берлина, эксперт Центра Острогорского, занимающегося анализом проблем Беларуси. Поэтому белорусское правительство возобновило переговоры с Украиной, со странами Балтии, Польшей и с потенциальными экспортерами - Ираном и Азербайджаном.
О том, что Беларусь ищет альтернативу российской нефти, свидетельствует встреча 12 мая Александра Лукашенко с руководством швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG - крупнейшим трейдером сырьевых товаров. Когда Россия завершится действие так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, цена на нефть на внутрироссийском рынке вырастет, поэтому Минск ищет другие источники поставок.
По словам Богдана, диверсификация нефтяных путей актуальна не только для Беларуси и Украины, но и для всей Европы. "Самой Беларуси много нефти не надо, но чтобы договориться с поставщиками, проект должен стать региональным, нужны гарантии серьезных объемов прокачки и заинтересованность партнеров, готовых инвестировать в проекты", - подчеркнул эксперт.
Возврат к старым проектам
Вопросы ухода от российской нефтяной зависимости в странах Восточной Европы обсуждаются не первый год. В одном из обзоров минский аналитик нефтяного рынка Татьяна Маненок напоминала, что в 2004-м Беларусь, Украина и Латвия намеревались создать транспортный коридор "Юг-Север": "Одесса-Броды-Мозырь-Полоцк-Вентспилс". Декларировало правительство Беларуси также запуск в реверсном режиме простаивающей части российского трубопровода от Латвии до Полоцка, чтобы обеспечить нефтью Новополоцкий НПЗ.
А "Укртранснефть" и польская компания PERN Przyjazń планировали построить смычку нефтепровода "Броды-Плоцк" для прокачки иранской нефти в страны Восточной Европы. Но дальше планов дело не пошло - к проектам не удалось привлечь ни экспортеров сырья, ни инвесторов.
СМИ сообщают о возврате интереса к диверсификации нефтяных поставок. В июне 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил: "Мы очень серьезно обсудили вопрос реализации проекта "Одесса-Броды" и дали поручение возродить его". В конце ноября Азербайджан посетил глава Беларуси Александр Лукашенко, который также говорил о потенциальных поставках азербайджанской нефти в Беларусь.
По информации Interfax, Иран готов поставлять нефть на Украину и далее в страны Восточной Европы через транзитный коридор "Одесса-Броды". В свою очередь Украина не оставляет надежды на достройку совместно с Польшей нефтепровода "Броды-Плоцк". Вице-президент польской компании PERN Przyjazń Рафал Миланд в конце минувшего года сообщал интернет-порталу BiznesAlert, что его интересует стоимость расширения и возможности другого участка - "Плоцк-Мозырь", чтобы нефть для переработки на Мозырский НПЗ поставлялось с запада на восток.
Особый интерес
Больше всех заинтересован в обеспечении сырьем НПЗ в Мозыре Киев, и он хотел бы транспортировать в Беларусь нефть по нефтепроводу "Одесса-Броды", в том числе и по давальческой схеме. Мощности по переработке нефти на Украине слабые, поэтому поставки белорусского бензина в общем объеме импорта нефтепродуктов занимают более 60 процентов украинского рынка, а дизельное топливо - до 40 процентов, рассказал DW аналитик украинского Института будущего Игорь Тышкевич.
По его словам, номинальная загрузка белорусских НПЗ - около 20 млн тонн в год. "Даже если часть мощностей простаивает из-за модернизации, НПЗ в Мозыре и Новополоцке могут выйти на объем переработки до 30 млн тонн", - заметил Тышкевич.
Так что "Украина, увеличив поставки нефти на свою территорию, сможет загрузить белорусские предприятия - в виде продаж или по давальческой схеме". Эксперт полагает, что часть нефтепродуктов из Беларуси можно отправлять по нефтепроводу "Мозырь-Броды" на рынки Венгрии и Чехии.
Главный вопрос - финансовый
По мнению Игоря Тышкевича, ключевым тут будет вопрос финансирования. Нужна кооперация, а игроки нефтяного рынка в регионе, по его выражению, пока только наблюдают, опасаясь нестабильности на Украине.
С тем, что от проекта до его реализации пройдет немало времени, согласен и Сергей Богдан: "Тут нет волшебного решения, которое снимет все вопросы и даст стабильный поток нефти в Беларусь, Украину и другие страны".
По мнению Богдана, серьезным препятствием становится то, что все попытки диверсификации источников нефти рассматриваются в неэкономических категориях конфронтации - ты с Россией или против нее. В то же время эксперт Центра Острогорского делает вывод: "Переход к новой структуре поставок нефти из Ирана и Азербайджана по нефтепроводам от Одессы до Бродов и Мозыря, а оттуда далее в страны Восточной Европы, включая Беларусь, изменит геополитическую карту всего восточноевропейского региона".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
|Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко
|Генпрокурор назвал трех "китов" современной коррупции в Украине
|Нардеп Вилкул лично организовывал "титушек" к 9 мая в Днепре – Луценко
|Матиос: обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром Клименко
|Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях в рамках одномоментной антикоррупционной операции
|Почему Мариуполь снова под прицелом
|Как Кутовой сбежал от земельной реформы в отставку
Это интересно
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
|Инструкция по эксплуатации меня: читайте внимательно!
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем