Нефть в обход России: Восточная Европа ищет альтернативу

Беларусь и Украина инициировали поиск альтернативных российским источников нефти еще в прошлом году. Возможность поставок из Ирана и Азербайджана в порт Южный под Одессой и до НПЗ в Мозыре по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Мозырь-Броды" обсуждалась двумя сторонами в белорусской столице в минувшем сентябре.

А во вторник, 23 мая, в Минске компании "Гомельтранснефть Дружба" и "Укртранснафта" подписали соглашение об использовании нефтепровода "Мозырь-Броды". На заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) были приглашены также представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и польской компании PERN Przyjazń. Опрошенные DW эксперты считают, что Беларусь и Украина ведут последовательную работу над диверсификацией нефтяных поставок в Восточную Европу. Но путь к альтернативе будет нескорым, предупреждают аналитики.

Когда дело - труба

Соглашение об использовании участка "Мозырь-Броды" системы нефтепроводов "Дружба" - это пролонгация договора Беларуси с Украиной, действующего с 2004 года. По одной из ниток нефтепровода нефть из России идет в Европу. Вторая нитка работает в реверсном режиме. Эта схема была опробована 2011 году, когда Москва резко сократила поставки в Беларусь, и Минск качал на Мозырский НПЗ по нефтепроводу от Одессы нефть из Венесуэлы по схеме замещения ее сырьем из Азербайджана. Тогда сообщалось о возможности ежегодно доставлять по этому маршруту до 16 млн тонн нефти, но в итоге в Мозырь пришло только около 1 млн тонн. В 2012 году нефтяная война с Россией закончилась, и проект был свернут.

"К возрождению альтернативного пути Минск подтолкнул прошлогодний нефтегазовый конфликт с Москвой, в результате которого белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке недополучили около 6 млн тонн нефти из оговоренных ранее 24 млн тонн", - говорит Сергей Богдан, докторант Свободного университета Берлина, эксперт Центра Острогорского, занимающегося анализом проблем Беларуси. Поэтому белорусское правительство возобновило переговоры с Украиной, со странами Балтии, Польшей и с потенциальными экспортерами - Ираном и Азербайджаном.

О том, что Беларусь ищет альтернативу российской нефти, свидетельствует встреча 12 мая Александра Лукашенко с руководством швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG - крупнейшим трейдером сырьевых товаров. Когда Россия завершится действие так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, цена на нефть на внутрироссийском рынке вырастет, поэтому Минск ищет другие источники поставок.

По словам Богдана, диверсификация нефтяных путей актуальна не только для Беларуси и Украины, но и для всей Европы. "Самой Беларуси много нефти не надо, но чтобы договориться с поставщиками, проект должен стать региональным, нужны гарантии серьезных объемов прокачки и заинтересованность партнеров, готовых инвестировать в проекты", - подчеркнул эксперт.

Возврат к старым проектам

Вопросы ухода от российской нефтяной зависимости в странах Восточной Европы обсуждаются не первый год. В одном из обзоров минский аналитик нефтяного рынка Татьяна Маненок напоминала, что в 2004-м Беларусь, Украина и Латвия намеревались создать транспортный коридор "Юг-Север": "Одесса-Броды-Мозырь-Полоцк-Вентспилс". Декларировало правительство Беларуси также запуск в реверсном режиме простаивающей части российского трубопровода от Латвии до Полоцка, чтобы обеспечить нефтью Новополоцкий НПЗ.

А "Укртранснефть" и польская компания PERN Przyjazń планировали построить смычку нефтепровода "Броды-Плоцк" для прокачки иранской нефти в страны Восточной Европы. Но дальше планов дело не пошло - к проектам не удалось привлечь ни экспортеров сырья, ни инвесторов.

СМИ сообщают о возврате интереса к диверсификации нефтяных поставок. В июне 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил: "Мы очень серьезно обсудили вопрос реализации проекта "Одесса-Броды" и дали поручение возродить его". В конце ноября Азербайджан посетил глава Беларуси Александр Лукашенко, который также говорил о потенциальных поставках азербайджанской нефти в Беларусь.

По информации Interfax, Иран готов поставлять нефть на Украину и далее в страны Восточной Европы через транзитный коридор "Одесса-Броды". В свою очередь Украина не оставляет надежды на достройку совместно с Польшей нефтепровода "Броды-Плоцк". Вице-президент польской компании PERN Przyjazń Рафал Миланд в конце минувшего года сообщал интернет-порталу BiznesAlert, что его интересует стоимость расширения и возможности другого участка - "Плоцк-Мозырь", чтобы нефть для переработки на Мозырский НПЗ поставлялось с запада на восток.

Особый интерес

Больше всех заинтересован в обеспечении сырьем НПЗ в Мозыре Киев, и он хотел бы транспортировать в Беларусь нефть по нефтепроводу "Одесса-Броды", в том числе и по давальческой схеме. Мощности по переработке нефти на Украине слабые, поэтому поставки белорусского бензина в общем объеме импорта нефтепродуктов занимают более 60 процентов украинского рынка, а дизельное топливо - до 40 процентов, рассказал DW аналитик украинского Института будущего Игорь Тышкевич.

По его словам, номинальная загрузка белорусских НПЗ - около 20 млн тонн в год. "Даже если часть мощностей простаивает из-за модернизации, НПЗ в Мозыре и Новополоцке могут выйти на объем переработки до 30 млн тонн", - заметил Тышкевич.

Так что "Украина, увеличив поставки нефти на свою территорию, сможет загрузить белорусские предприятия - в виде продаж или по давальческой схеме". Эксперт полагает, что часть нефтепродуктов из Беларуси можно отправлять по нефтепроводу "Мозырь-Броды" на рынки Венгрии и Чехии.

Главный вопрос - финансовый

По мнению Игоря Тышкевича, ключевым тут будет вопрос финансирования. Нужна кооперация, а игроки нефтяного рынка в регионе, по его выражению, пока только наблюдают, опасаясь нестабильности на Украине.

С тем, что от проекта до его реализации пройдет немало времени, согласен и Сергей Богдан: "Тут нет волшебного решения, которое снимет все вопросы и даст стабильный поток нефти в Беларусь, Украину и другие страны".

По мнению Богдана, серьезным препятствием становится то, что все попытки диверсификации источников нефти рассматриваются в неэкономических категориях конфронтации - ты с Россией или против нее. В то же время эксперт Центра Острогорского делает вывод: "Переход к новой структуре поставок нефти из Ирана и Азербайджана по нефтепроводам от Одессы до Бродов и Мозыря, а оттуда далее в страны Восточной Европы, включая Беларусь, изменит геополитическую карту всего восточноевропейского региона".