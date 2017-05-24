Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд

Александр СУКОВ, Деловая столица

Офшорные компании, которые называют себя формальными владельцами ОВГЗ, имеют минимальные шансы вернуть их обратно.

Вчера стало известно, что семь офшорных компаний оспорили в Апелляционном суде Донецкой области судебное решение о конфискации $1,5 млрд, которые принадлежали беглому президенту Виктору Януковичу и его окружению. Как сообщил адвокат Дмитрий Щербина, представляющий интересы офшорных компаний в суде, жалоба была подана еще в период 12-17 мая.

Конфискацию этих средств украинские власти называют самым успешным делом по возвращению средств, украденных в Украине и выведенных за рубеж Януковичем и его командой. Офшоркам - формальным владельцам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), предстоит серьезно напрячься, чтобы вернуть их обратно. И шансы у них минимальные.

После того, как появилось судебное решение о конфискации $1,5 млрд, генеральный прокурор Юрий Луценко описал схему, по которой осуществлялась легализация украденных средств. Для начала деньги выводились на Кипр или в Латвию. Потом они заводились обратно в Украину офшорными компаниями и шли на покупку ОВГЗ, решение о выпуске которых принималось непосредственно соратниками Януковича. Таким образом, схема позволяла не только выводить украденные средства и заводить в страну уже вполне легальные, но и в добавок покупать на них государственные бумаги, дающие гарантированный государством доход в 8% годовых в валюте.

Адвокат Януковича заявил, что конфискованные $1,5 млрд ему (то есть Януковичу) не принадлежат - мол, я не я и шапка не моя. При этом адвокат продемонстрировал выписку со счетов в Ощадбанке, где фигурирует всего лишь 28 млн грн, формальным владельцем которых и является экс-президент. Однако это никак не доказывает, что конфискованные ОВГЗ в действительности не принадлежат Януковичу. В самом деле, не мог же Янукович быть не только бенефициаром схемы по выводу и легализации средств, но и формальным владельцем приобретенных облигаций! Ведь в таком случае его изобличала бы малейшая утечка информации.

Тем не менее офшорным компаниям, которые называют себя владельцами конфискованных ОВГЗ, придется серьезно попотеть, чтобы добиться судебных решений в свою пользу. Во-первых, они оспаривают не само судебное решение о конфискации, а хотят получить саму возможность оспорить это решение. Дело в том, что судебный процесс в Краматорске по конфискации "денег Януковича" был засекречен - ни видеокамер, ни пресс-релизов, ни сообщений от Генеральной прокуратуры. Это было уголовное дело против Аркадия Кашкина, бывшего генерального директора компании "Газ Украины-2020", которую называют предшественником знаменитой ВЭТЕК Сергея Курченко. Кашкин заключил с прокуратурой сделку, что и сделало возможным конфискацию знаменитых $1,5 млрд, - это было прописано в судебном решении.

Однако Щербина утверждает, что его клиенты о судебном процессе, который вылился в конфискацию, ничего не знали и не могли защитить свои активы. Поэтому сейчас в Апелляционный суд Донецкой области офшорные компании подали апелляционные жалобы с ходатайством о восстановлении сроков апелляционного обжалования. То есть они пытаются доказать, что были нарушены их права на защиту их интересов в суде. Если они выиграют этот суд, то только тогда получат возможность обжаловать само решение суда, на основании которого и была проведена конфискация. Но если они выиграют и этот суд, это будет еще не победа - есть следующая инстанция, которую необходимо пройти.

По мнению экспертов, шансы офшорных компаний вернуть обратно $1,5 млрд мизерны. По словам финансового эксперта Алексея Куща, средства "семьи" Януковича были конфискованы за нарушение требований финансового мониторинга и истцы могли бы рассчитывать на успешное оспаривание решения в международных инстанциях, но не в Украине.

Мнения юристов, опрошенных "ДС" на предмет перспектив отсудить обратно $1,5 млрд, разнятся. Как считает управляющий партнер юридической компании "ВОЛХВ" Александр Навальнев, офшорные компании в оспаривании решения о конфискации, по всей видимости, будут ссылаться на норму Криминально-процессуального кодекса, согласно которой "в случае, если собственник (законный владелец) денег, ценностей и иного имущества, подлежащего конфискации, был установлен после применения специальной конфискации и не знал и не мог знать об их незаконном использовании, он имеет право требовать возврата надлежащего ему имущества или средств из государственного бюджета, полученных от реализации такого имущества." Однако, по мнению юриста, очень сложным представляется вопрос доказывания этими компаниями, знали ли они о происхождении этих денег и имеют ли вообще данные средства отношение к осужденному согласно приговору Краматорского суда. "Сомнительной видится перспектива обжалования приговора кипрскими компаниями, так как они не являлись стороной по этому уголовному делу. Вероятно, они пойдут по пути гражданского иска и взыскания конфискованных средств из государственного бюджета", - считает Навальнев. Он прогнозирует, что этот процесс будет долгим и имеет шанс стать не юридическим, а политическим. "Соответственно, и возможность возврата конфискованного будет зависеть от развития политической ситуации в стране", - отметил он.

В то же время управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex, адвокат Виктор Мороз считает, что у офшорных компаний есть очень хорошая перспектива добиться пересмотра судебного решения Краматорского суда, позволившего конфискацию. "Дело в том, что в процессе были нарушены правила подследственности и подсудности. Рассмотрение вопроса о спецконфискации должно было происходить в Киеве, где, по утверждению следствия, находится место совершения преступления и где опять же находится орган досудебного следствия, заключивший сделку с обвиняемым. Тем не менее по непонятным причинам решение принял именно Краматорский суд. Более того, из материалов дела не усматривается взаимосвязи обвиняемого Кашкина и офшорных компаний, которые и были собственниками гособлигаций, конфискованных по краматорскому решению. Соответственно, не было и оснований для конфискации", - полагает он.

По мнению управляющего партнера юридической фирмы N&D Андрея Довбенко, учитывая масштабность дела и его огласку в СМИ, суд апелляционной инстанции не найдет оснований для того, чтобы возобновить сроки на апелляционное обжалование, по крайне мере, если основным аргументом для такого возобновления в ходатайствах указана неосведомленность самих компаний о судебных процессах. "Для суда это может легко стать причиной отказа в принятии апелляционных жалоб к рассмотрению, а также послужит основанием оставления судебных решений первой инстанции в силе", - сказал он.

Сам судебный процесс, который сделал возможным конфискацию $1,5 млрд, проходил в непубличном режиме - ни пресс-релизов, ни телекамер, а стало о нем известно только после того, как закончился срок обжалования решения. Теперь офшорным компаниям придется доказать в суде, что их права были нарушены. Эта ситуация напоминает диалог из "Кавказской пленницы": "Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам. - А покупал ты ее по советским законам? Или, может, по советским законам ты ее воровал?". Поэтому в Украине, как в кино: симпатии налогоплательщиков на стороне положительных героев.

