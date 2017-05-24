Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов

Закоренелый регионал-налоговик и темная лошадка.

Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о задержании экс-главы Луганской облгосадминистрации, экс-руководителя налоговой администрации Луганской области Александра Антипова. Подробностей пока нет, но известно, что Антипов разгуливал с наличными в 3,8 млн долларов. Представьте себе размеры этого ридикюля, в который поместится такая сумма.

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко - так называемых "налоговых площадках".

"По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников - высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало", - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

Эта новость действительно резонансна, несмотря на то, что фамилия Антипова уже подзабылась в общеукраинском информационном пространстве. За эти годы даже его внешность изменилась так, что не узнать. Но журналисты из Луганска хорошо помнят этого закоренелого регионала, который в течение десятилетий был теневым руководителем финансовых потоков на Луганщине.

Антипов - давний налоговик, неоднократно возглавлял областное управление налоговой (также успел поработать на Запорожье), но в 2006 году, будучи председателем фракции "Партии регионов" в облсовете, приказом президента Виктора Ющенко попал на должность главы Луганской ОГА. В кресле губернатора Антипов сменил Геннадия Москаля. Тогда в луганском политикуме говорили, что западноукраинский Москаль не пришелся ко столу клана регионалов Александра Ефремова, из-за чего образовывались постоянные внутренние конфликты. А кандидатура Антипова, которую лоббировал для области тогдашний премьер Виктор Янукович, стала компромиссной в борьбе за Донбасс между "оранжевыми" и "бело-голубыми".

Антипов и Янукович

Москаль пытался привнести в руководящий аппарат области какой-то свежий воздух, вел себя весьма демократично и шумно, внедрял проукраинские идеи, но, не имея команды, задержался на посту ненадолго. Антипов - полная противоположность, но местных "бело-голубых" он устроил - свой же. Однако называть его стопроцентным "человеком" Ефремова нельзя, скорее он был близок Николаю Азарову - тоже известному налоговику.

Возглавив Луганскую область он отменил нововведения Москаля, даже мелочи, такие, как свободный вход граждан в здание ОГА, и уже почти с первых дней стало известно, что властный аппарат области будет снова похож на сплошное болото. Центральная президентская власть тогда, после победы "оранжевого майдана", с назначением данной кандидатуры окончательно потеряла контроль над Луганской областью и еще больше погрузила его в "русский мир".

Антипов-губернатор был скучным, безэмоциональным, закрыт от журналистов, управляем регионалами-"старшими" из Рады. Тогда это был не только Ефремов, но и ныне забытый Виктор Тихонов - герой Северодонецкого сепаратистского съезда.

Антипов и мэр Луганска Сергей Кравченко

Однако, в отличие от многих одиозных луганских однопартийцев - Арсена Клинчаева, Родиона Мирошника, Валерия Голенко - которые сейчас отпетые коллаборационисты, Антипов был весьма умеренным и сдержанным.

В его речах не было пугалок о бандеровцах и ОУН-УПА (как раз в те годы луганчан накачивали ненавистью к западной Украине и всему украинскому этими пугалками), он индифферентно относился к лозунгам "Партии регионов" про второй государственный язык - русский и не манипулировал этим вопросом. Вообще отвращения ко всему украинскому у него не было, к языку и культуре он относился с уважением. Возможно потому, что еще в молодости работал на руководящих должностях во Львовской области, какое-то время жил во Львове и даже застал времена Вячеслава Чорновола.

Однако "Партия регионов", членом которой он был, имела противоположные, антиукраинские лозунги, и Антипов, каким бы толерантным не был, нашел себя именно в этой политической силе.

В 2010 году Антипов с должности губернатора был уволен и возвращен в его вотчину - руководителей областного управления налоговой, впоследствии переименованное в главное управление Министерства доходов и сборов. На этой должности он просидел вплоть до начала войны на Луганщине в 2014 году, и тогда же покинул Луганск.

Фамилия Антипова за годы войны была забыта, но всплыла в прошлом году, когда на руководящие должности в украинской части Луганщины начали назначать его людей. Depo.Донбасс писал в 2016 году про назначение начальником специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков Андрея Мироненко, карьера которого связана с Антиповым.

В структуре налоговой Мироненко, как и его шеф, начал работать еще в далекие 90-ые. С 1996 года он возглавлял налоговую в городе Свердловск. А в 2003 году Антипов забрал его в Луганск в качестве своего заместителя. Уже через год, в октябре 2004 года, Мироненко доверили наиболее лакомое и ответственное направление - работу с крупными плательщиками. После "оранжевой революции", в апреле 2005 года, Мироненко, как и Антипова,из налоговой уволили, но не надолго. После назначения Антипова губернатором в 2006 году, Мироненко месяцем позже возглавил луганскую налоговую.

Также в том году сохранил должность в ГФС и еще один ставленник Антипова - начальник отдела внутренней безопасности Александр Фесько.

Фесько лоббировали на должность руководителя подразделения налоговой милиции ГФС в Луганской области.

Сам Антипов в большой политике не светился, а просто стал помощником народного депутата от БПП Олега Недавы.