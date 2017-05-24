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Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
14:49 24.05.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает народных депутатов принять закон, который запустит функционирование антикоррупционной палаты в уже действующих судах.
"Уважаемые народные депутаты, я очень хочу, что бы вы это поняли, мне законом запрещено говорить о вероятной коррупции в судах, это могут говорить другие, но у меня есть потребность сказать: судей просто нет. Мы отправляем тысячи дел и некому их рассматривать. Поэтому, я очень бы хотел, что бы вы рассмотрели внесенный недавно профильными комитетом проект закона о создании специализированной палаты в существующем уголовном суде по рассмотрению дел категории "А", - сказал Ю.Луценко, отчитываясь в Верховной Раде в среду.
При этом он подчеркнул, что не против создания и нового антикоррупционного судебного института, однако выразил убежденность, что "создать Антикоррупционный суд как палату существующего из новых судей можно быстрее и эффективнее".
"Я не против, что бы вы проголосовали свой закон (О создании антикоррупционного суда – ИФ)… я лишь в меру своего прагматизма предлагаю создать палату, в рамках существующего уголовного суда", - сказал генпрокурор.
Он подчеркнул, что в этой палате должны быть однозначно новые судьи, прошедшие тесты и проверки.
"Давайте это делать, потому что дискуссии длятся вечно, а тысячи дел лежат и потому общество не доверяет всем нам. Мы все – власть", - сказал Ю.Луценко.
Генпрокурор подытожил: "Считаю, что быстрее это сделать на базе существующего института. Считаете иначе – голосуйте иначе, но создайте этот суд".
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