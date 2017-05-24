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Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко
14:17 24.05.2017 |
Правоохранители задержали "смотрящего" за всем бизнесом олигарха-беглеца Сергея Курченко, генерал-лейтенанта Станислава Денисюка.
Об этом на брифинге рассказал военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает корреспондент Укринформа.
"В этот момент часть людей, которых задержали в Киеве, отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте. Части вручают подозрения, часть доставляют сейчас из Днепропетровска, Харькова, Одессы. Эти люди не при власти, но... скажу такое - сейчас вертолет привезет действующего начальника службы безопасности, того "смотрящего" за всем бизнесом Курченко, генерал-лейтенанта Денисюка".
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