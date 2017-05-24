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Генпрокурор назвал трех "китов" современной коррупции в Украине
Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает преодолеть коррупцию в угольной отрасли и в Таможенной службе, а также отдать на приватизацию государственные предприятия.
Об этом он заявил, завершая свой отчет в Верховной Раде.
"По экспертному выводу, в том числе, Института экономики Национальной академии наук Украины, во времена Януковича Украине был причинен ущерб более 40 миллиардов долларов США. Это приблизительно одна годовая расходная часть государственного бюджета. Мне кажется, это пик", - сказал Луценко.
Он не согласен с тезисом, что со времен Майдана ничего не изменилось:
"Налоговые площадки уничтожены, скрутки так называемые - с 1 июня запускается автоматизированная система, которая их уничтожит; откаты за НДС - с 1 мая существует автоматизированная система; двойное налогообложение в стране и отдельно в сельскохозяйственных предприятиях, на чем играли недобросовестные "председатели колхозов" с Кипра, уничтожено; государственные закупки (махинации) - уничтожены. Я не говорю, что это уничтожено окончательно, но это подорвано на 80-90% системой ProZorro... Цена на газ для населения и промышленности - уничтожено".
Он отметил, что чем больше сделает Верховная Рада для преодоления коррупции, тем меньше останется делать Генпрокуратуре.
"Нам осталось три темы. Тема угля - если раньше разворовывание шло через специальные схемы бюджетного финансирования шахт, то сегодня не меньшую угрозу представляет так называемая схема "Роттердам +". Вы должны принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые в Украине - так же, как это сделано для газа. Сделаете это - и мы перевернем еще и эту страницу мафиозных угроз", - сказал генпрокурор под аплодисменты.
"Также нам нужно навести порядок на таможне. Там многое делается, но надо ввести сверку данных растаможки с нашими соседями - странами ЕС. И 80% преступности упадет! Это надо набраться политического мужества Кабинету министров и сделать это", - сказал Луценко.
"И третья схема, самая важная. Наибольшая коррупция, насколько ее оцениваю я и НАБУ, сегодня находится в сфере назначения на менеджмент государственных предприятий. Уважаемые коллеги, примите, наконец, решение о приватизации "Центрэнерго", гидроэнерго и всех других предприятий, о которых уже весь интернет забит слухами. Приватизируйте - и пусть платят налоги", - заявил он.
По мнению Луценко, если это будет сделано, "мы сможем изменить лицо Украины".
Генпрокурор добавил, что он всегда готов к сотрудничеству с парламентом.
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