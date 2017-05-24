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Нардеп Вилкул лично организовывал "титушек" к 9 мая в Днепре – Луценко
14:05 24.05.2017 |
К организации "титушек" в Днипре во время провокаций 9 мая 2017 года причастен "Оппозиционный блок".
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.
"Мы уже точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих титушек. Господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня плохие новости: они все организовывались, инструктировались и финансировались в вашем штабе на Днепропетровщине. Лично господином Вилкулом и господином Колесником", - заявил генпрокурор, отвечая на вопросы.
"На данный момент у нас есть видео, как они все вместе заходят в офис. Слава БПП, потому что их офис находится рядом и у них есть видеокамера. У нас есть данные, санкционированных судом материалов прослушивания, которые свидетельствуют о том же", - отметил генпрокурор.
Луценко обратился к оппозиционерам пока "не официально - через представление", а с предложением "помочь, чтобы депутаты "Оппозиционного блока" дали правдивые показания".
"По крайней мере, извинились за то, что титушки не выветрились из ваших голов", - отметил генпрокурор.
Как сообщалось, 9 мая во Днипре произошла массовая драка из-за флагов. Были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержали 15 человек.
Всего правоохранители установили 25 человек, которые 9 мая участвовали в драках возле монумента Славы в Днипре.
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