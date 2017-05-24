Матиос: обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром Клименко

Александр Клименко

Правоохранители в данный момент проводят в 15 областных Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, которые были причастны к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"24 мая 2016 года по решению генпрокурора, экономический блок преступной организации Януковича был передан на расследование в Главную военную прокуратуру, часть военных производств уже направлена в суд, по экс-министру доходов и сборов Клименко уже начато досудебное расследование и он уже привлечен к уголовной ответственности за 3 млрд незаконно возмещенных НДС. Сейчас проходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей всех 15 областных управлений министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые были прямо причастны к организации функционирования так называемых налоговых площадок, в результате чего государство недополучило...97 млрд грн", - сказал А.Матиос на брифинге в аэропорту "Жуляны" (Киев) в среду.

По его словам, 97 млрд грн - это "установленная и доказанная сумма" и "один из векторов обогащения в системе Министерства доходов и сборов".

"Мы уже отработали часть незаконно возвращенного НДС - это 3 млрд грн", - сказал главный военный прокурор.

А.Матиос также обратился к представителям реального сектора экономики с просьбой сообщать информацию, касающуюся расследования этого дела.

Главный военный прокурор Украины также сообщил, что во время обыска у одного из руководителей Луганской налоговой администрации Антипова, который также был задержан, правоохранители обнаружили $3,8 млн, которые, по словам А.Матиоса, были "у него просто в сумке при себе".

