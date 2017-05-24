Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Матиос: обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром Клименко
Правоохранители в данный момент проводят в 15 областных Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, которые были причастны к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"24 мая 2016 года по решению генпрокурора, экономический блок преступной организации Януковича был передан на расследование в Главную военную прокуратуру, часть военных производств уже направлена в суд, по экс-министру доходов и сборов Клименко уже начато досудебное расследование и он уже привлечен к уголовной ответственности за 3 млрд незаконно возмещенных НДС. Сейчас проходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей всех 15 областных управлений министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые были прямо причастны к организации функционирования так называемых налоговых площадок, в результате чего государство недополучило...97 млрд грн", - сказал А.Матиос на брифинге в аэропорту "Жуляны" (Киев) в среду.
По его словам, 97 млрд грн - это "установленная и доказанная сумма" и "один из векторов обогащения в системе Министерства доходов и сборов".
"Мы уже отработали часть незаконно возвращенного НДС - это 3 млрд грн", - сказал главный военный прокурор.
А.Матиос также обратился к представителям реального сектора экономики с просьбой сообщать информацию, касающуюся расследования этого дела.
Главный военный прокурор Украины также сообщил, что во время обыска у одного из руководителей Луганской налоговой администрации Антипова, который также был задержан, правоохранители обнаружили $3,8 млн, которые, по словам А.Матиоса, были "у него просто в сумке при себе".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
|Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко
|Генпрокурор назвал трех "китов" современной коррупции в Украине
|Нардеп Вилкул лично организовывал "титушек" к 9 мая в Днепре – Луценко
|Матиос: обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром Клименко
|Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях в рамках одномоментной антикоррупционной операции
|Почему Мариуполь снова под прицелом
|Как Кутовой сбежал от земельной реформы в отставку
Это интересно
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
|Инструкция по эксплуатации меня: читайте внимательно!
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем