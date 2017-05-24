Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях в рамках одномоментной антикоррупционной операции

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что сотрудники Национальной полиции Украины совместно с военными прокурорами проводят более 400 обысков у налоговиков на территории 15 областей Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции, задержанные будут доставляться авиатранспортом в Киев.

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводя 454 обыска на территории 15 областей государства. Происходит одномоментное задержание ряда человек, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения - ареста", - сказал А.Матиос на брифинге в аэропорту "Жуляны" (Киев) в среду.

В то же время, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который также участвовал в брифинге, это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила когда-либо в масштабах страны.

"Порядка 96 млрд грн ущерба государству выявила группа, и сейчас здесь расположен штаб и в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать и А.Матиос будет их отправлять в суд", - сказал А.Аваков.

