Почему Мариуполь снова под прицелом

По причине новых атак на Павлополь, крупнейший город Приазовья снова оказался в опасности если не оккупации, то вражеских обстрелов.

В последние дни особенно горячо было в Приазовье, а именно - около городка Павлополь, расположенного на северо-востоке от Мариуполя.

В понедельник вечером, 22 мая, враг выпустил почти три десятки 120-мм мин по позициям Вооруженных сил Украины. В то же время, под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино и Тарамчука.

Во вторник обстрелы продолжились, хотя и более всего не по самому Павлополю, а рядом с ним. В течение дня противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного и Талаковки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вечером боевики ударили по нашим позициям возле Чермалыка из 120-мм минометов.

Украинские бойцы огонь в ответ открывали исключительно для подавления огневых точек противника.

В частности, участок Павлополь - Широкино традиционно считается наиболее опасным и напряженным на всем Приазовском направлении. На нем, в порядке вещей, считается применение оккупантами 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, а также бронетехники - в основном БМП-2, реже - танков.

Почему же такое внимание приковано именно к Павлополю? Ответ на этот вопрос содержится в расположении там моста через реку Кальмиус - единственного уцелевшего во всем районе, по которому может переправляться тяжелая бронетехника. Захватив данный мост, террористы фактически получат коридор для наступления на Мариуполь, не говоря уже о том, чтобы зайти в тыл наших войск.

Тем не менее, штаб АТО продолжает демонстрировать уверенность в том, что прорвать линию фронта в этом районе рашистам не удастся, хотя ранее Минобороны Украины распространило информацию, согласно которой боевики "ДНР" готовятся к прорыву под Павлополем.

"Наши позиции (возле Павлополя) достаточно прочны, мы абсолютно готовы к развитию любых событий, поэтому любые попытки противника относительно прорыва нашей обороны не имеют шансов", - заявил недавно спикер пресс-центра штаба Антон Миронович.

Кроме этого, наш источник в ОТУ "Мариуполь" также подтвердил, что в случае если и начнутся какие-то продвижения боевиков в этом направлении - наши бойцы к этому готовы и при попытке переправы через Кальмиус, враг будет уничтожен вместе с вышеупомянутым мостом.

И стоит отметить, что у данной уверенности существует определенная почва.

Как уже писал Depo.ua, из открытых источников известно, что ОТУ "Мариуполь" насчитывает около 18 000 бойцов, более сотни танков, более пятисот броневиков, около тридцати градов, три сотни противотанковых орудий и почти четыре сотни средств ПВО. Также известно, что непосредственно в районе Павлополя на передовой расположены николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты и мариупольская 56-я отдельная мотопехотная бригада, а немного вглубь, в оперативном резерве, находится николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Со стороны "ДНР" противостоят так называемый новоазовский "9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты ДНР" (почти полностью укомплектованный россиянами), который удерживает часть фронта от морского побережья до Старогнатовки, и так называемая "1-я мотострелковая бригада армии ДНР", которая удерживает участок от Старогнатовки до Докучаевска. Относительно количества личного состава и вооружения террористов на этом участке фронта информацию найти не удалось, однако есть все основания предполагать, что без существенного подкрепления из новой российской военной базы под Новочеркасском (Ростовская область) они, как минимум, не будут превышать численность ВСУ.

Кроме этого известно, что часть подразделений указанного "9-го полка морской пехоты" рашисты недавно отвели в курортный городок Седово (местные жители, конечно же, "в восторге" от нарушений российскими военнослужащими общественного порядка, незаконного присвоения ими имущества и задержаний гражданских лиц по надуманным предлогам, но что же поделаешь - таков он, "русский мир"). Это может свидетельствовать о ротации в рядах террористов, а следовательно, вероятность попытки прорыва как минимум откладывается. Тем не менее, от обстрелов они вряд ли откажутся в любом случае.