Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Почему Мариуполь снова под прицелом
09:59 24.05.2017 |
По причине новых атак на Павлополь, крупнейший город Приазовья снова оказался в опасности если не оккупации, то вражеских обстрелов.
В последние дни особенно горячо было в Приазовье, а именно - около городка Павлополь, расположенного на северо-востоке от Мариуполя.
В понедельник вечером, 22 мая, враг выпустил почти три десятки 120-мм мин по позициям Вооруженных сил Украины. В то же время, под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино и Тарамчука.
Во вторник обстрелы продолжились, хотя и более всего не по самому Павлополю, а рядом с ним. В течение дня противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного и Талаковки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вечером боевики ударили по нашим позициям возле Чермалыка из 120-мм минометов.
Украинские бойцы огонь в ответ открывали исключительно для подавления огневых точек противника.
В частности, участок Павлополь - Широкино традиционно считается наиболее опасным и напряженным на всем Приазовском направлении. На нем, в порядке вещей, считается применение оккупантами 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, а также бронетехники - в основном БМП-2, реже - танков.
Почему же такое внимание приковано именно к Павлополю? Ответ на этот вопрос содержится в расположении там моста через реку Кальмиус - единственного уцелевшего во всем районе, по которому может переправляться тяжелая бронетехника. Захватив данный мост, террористы фактически получат коридор для наступления на Мариуполь, не говоря уже о том, чтобы зайти в тыл наших войск.
Тем не менее, штаб АТО продолжает демонстрировать уверенность в том, что прорвать линию фронта в этом районе рашистам не удастся, хотя ранее Минобороны Украины распространило информацию, согласно которой боевики "ДНР" готовятся к прорыву под Павлополем.
"Наши позиции (возле Павлополя) достаточно прочны, мы абсолютно готовы к развитию любых событий, поэтому любые попытки противника относительно прорыва нашей обороны не имеют шансов", - заявил недавно спикер пресс-центра штаба Антон Миронович.
Кроме этого, наш источник в ОТУ "Мариуполь" также подтвердил, что в случае если и начнутся какие-то продвижения боевиков в этом направлении - наши бойцы к этому готовы и при попытке переправы через Кальмиус, враг будет уничтожен вместе с вышеупомянутым мостом.
И стоит отметить, что у данной уверенности существует определенная почва.
Как уже писал Depo.ua, из открытых источников известно, что ОТУ "Мариуполь" насчитывает около 18 000 бойцов, более сотни танков, более пятисот броневиков, около тридцати градов, три сотни противотанковых орудий и почти четыре сотни средств ПВО. Также известно, что непосредственно в районе Павлополя на передовой расположены николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты и мариупольская 56-я отдельная мотопехотная бригада, а немного вглубь, в оперативном резерве, находится николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
Со стороны "ДНР" противостоят так называемый новоазовский "9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты ДНР" (почти полностью укомплектованный россиянами), который удерживает часть фронта от морского побережья до Старогнатовки, и так называемая "1-я мотострелковая бригада армии ДНР", которая удерживает участок от Старогнатовки до Докучаевска. Относительно количества личного состава и вооружения террористов на этом участке фронта информацию найти не удалось, однако есть все основания предполагать, что без существенного подкрепления из новой российской военной базы под Новочеркасском (Ростовская область) они, как минимум, не будут превышать численность ВСУ.
Кроме этого известно, что часть подразделений указанного "9-го полка морской пехоты" рашисты недавно отвели в курортный городок Седово (местные жители, конечно же, "в восторге" от нарушений российскими военнослужащими общественного порядка, незаконного присвоения ими имущества и задержаний гражданских лиц по надуманным предлогам, но что же поделаешь - таков он, "русский мир"). Это может свидетельствовать о ротации в рядах террористов, а следовательно, вероятность попытки прорыва как минимум откладывается. Тем не менее, от обстрелов они вряд ли откажутся в любом случае.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Кутовой сбежал от земельной реформы в отставку
|Почему русские переврали слова помощницы Могерини о Минском формате
|Россия не уйдет с Донбасса в 2018 году - военная разведка США
|Экспортеры увеличили предложение доллара на межбанке 23 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кто на ТВ не переживет кастрации русского языка
|Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат
|Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал написал заявление об отставке
|Киев намерен увеличить стоимость проезда до 5 гривен в метро и до 4 гривен в наземном транспорт с 15 июля
|Потребительские настроения в Украине в апреле незначительно ухудшились
|Как Левочкину жить без Шувалова
Это интересно
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем
|Джим Хэкетт назначен исполнительным директором Ford
|11 ошибок начинающего миллионера
|Qualcomm продемонстрировала работу технологии зарядки электромобиля в движении
|Наушники Audeze LCDi4 оценены производителем в $2495