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Как Кутовой сбежал от земельной реформы в отставку
09:50 24.05.2017 |
Аграрный министр написал заявление об отставке. Несмотря на его заверения, что добровольное увольнение с должности - "абсолютно естественный процесс", в кулуарах все же ищут подводные камни в решении соратника Кличко.
Тарас Кутовой поблагодарил за оказанное ему доверие аграриев, народных депутатов из коалиции и фракции БПП, членов аграрного комитета, президента, премьера Владимира Гройсмана, группу "Удар" и лично Виталия Кличко. Из всего, что он сделал на своем посту, в заметке в Facebook, еще пока министр, вспомнил о "системе государственной поддержки на следующие 5 лет, благодаря которой аграрии уже в этом году начали получать от государства деньги общей суммой 5,5 млрд. гривен". В целом же, сообщение Кутового напоминает прощание с политикой. Хотя слухи, что в ближайшее время он может получить новую должность.
Однако это если и произойдет, то не завтра. О будущем министра можно будет судить лишь после того, как парламент поддержит его отставку. Сам Кутовой на это рассчитывает. Впрочем, может возникнуть ситуация, в которой отдельные депутатские фракции будут требовать заслушать отчет главного агрария. Исключительно для собственного пиара. Ведь в последнее время очень много разговоров касающихся реформы рынка земли. И очень много популизма.
Каковы же причины отставки Кутового? Говорят о нескольких версиях. Первая - реальных реформ, таких, которые запомнились бы, МинАПК за год работы Кутового не продемонстрировал. Напомним: на должность он шел с планом "Стратегия 3+5", которая включала в себя три важнейшие реформы - прозрачный оборот земли, прямая государственная поддержка фермеров и приватизация убыточных госпредприятий. Кутовой может похвастаться лишь внедрением второго пункта. Также, стратегией были определены 5 приоритетов: развитие сельских территорий, расширение рынков сбыта, органическое производство и нишевые культуры, орошение, безопасность и качество продукции. Не исключено, что в Раде захотят спросить у министра, какие же успехи были у МинАПК в данных приоритетных направлениях.
А еще - почему он уходит именно в тот момент, в который должен был стать двигателем реформы рынка земли. Она снова застопорилась, исходя из этого Кутовой, как министр, в программе которого содержался пункт о свободном обороте земли, имел шансы переломить ситуацию и опровергнуть аргументы популистов, основанные на страхах и стереотипах украинцев. Вместо этого, он уходит в отставку. Испугался того, что войдет в историю как министр, который проводит непопулярную реформу, которая приведет к падению личного рейтинга? В таком случае, зачем было ее указывать в своей стратегии?
Вторая версия отставки - конспирологическая. Ее объясняют позицией Виталия Кличко и его "ударовской" группы. Недавний провал постановления ВР, которое давало возможность усилить санкции против Януковича и его окружения, продемонстрировал, что данная группа, а ее представители во фракции БПП преимущественно не голосовали за это постановление, пытается играть в собственную игру. С перспективой на следующие выборы. Таким образом, отставку Кутового некоторые связывают именно с этой игрой. И даже прогнозируют осложнение отношений между "ударовцами" и другими членами фракции. Одной из причин называют попытки давления со стороны отдельных властных институтов на группу Фирташа-Левочкина, влияние которой на политсилу Кличко не является секретом ни для политиков, ни для экспертов.
Третья версия - Кутовой, осознав, что реформы его министерства идут медленно и вину за это возложат на него, просто отходит в сторону и на некоторое время возвращается в бизнес. Все версии имеют право на существование. Поэтому интересно будет увидеть, что будет говорить Тарас Викторович после отставки. Будет ли он молчать, либо станет обвинять с телеэкранов коллег-чиновников и парламент. У нас часто отставники предпочитают выглядеть обиженными.
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