Почему русские переврали слова помощницы Могерини о Минском формате

Деловая столица

Будьте спокойны: если в ЕС и знают о своем намерении отказаться от «Минска», то с российскими журналистами этим знанием не делятся.

Сотрудники украинских новостных лент (язык не поворачивается называть их журналистами) - зачастую ленивые копи-пастеры, не утруждающие себя верификацией информации, которую они множат. Это само по себе скверно, но когда дело доходит до сообщений, заходящих из российского информационного пространства, скверно катастрофически. Из свежего - чреватое большим скандалом сообщение о том, что Евросоюз планирует обсудить изменение формата минских переговоров по Украине. В качестве источника этой новости выступает "Газета.Ru". Которая, в свою очередь, ссылается на Натали Точчи - специального советника Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Действительно, г-жа Точчи ответила на вопросы участников заседания Валдайского дискуссионного клуба. В том числе - корреспондента упомянутого издания. Но почему-то никто, похоже, не удосужился послушать, что же на самом деле было сказано. Результат - обычная в подобных случаях #зрада.

Итак, постараемся, по возможности, привести буквальный перевод этого диалога.

- Игорь Крушков из Газета.ру. Не могли бы мы немного поговорить об Украине? Потому что, знаете ли, здесь это большой вопрос... Так что... Вы говорили нам, что ЕС посередине избирательного цикла. Не думаете ли вы, что после них минский процесс может измениться и как он может измениться. И если нет, достаточно ли он гибок, чтобы продолжаться?

- Интересно, что вы воспользовались термином "гибок". Потому что я размышляла над словом "гибкость" в Украине, летя вчера сюда в Москву... По-моему, ясно... По-моему... Окей... Я начну с хорошей стороны этого термина. Хорошая его сторона это то, что... Вообще-то поразительно, что... По-моему, Украина и украинцы продемонстрировали ту степень гибкости, которой, возможно, не ожидали ни ЕС, ни Россия. Думаю, это стоит, скажем, держать в уме и учитываать в нашей политике. Во-вторых, я думаю, мы теперь уже фактически на той стадии, на которой и Россия, и, я бы сказала, Европейский Союз, отдельные государства-члены ЕС, но пусть будет Европейский Союз в целом, знают, что они вряд ли получат 100% того, чего они хотят.

Во многих отношениях Минск это уже отразил. В то же время, ясно, что он не работает так, как мы ожидали он будет работать. Я, честно говоря, не знаю, когда настанет подходящий момент осмыслить и взгляyть на него по-новому. В некотором смысле условия диктуются европейской стороной, они в процессе становления, думаю, этот момент, очевидно, настанет после германских выборов (Франция уже закончила, если хотите, ее политика определилась после выборов). Так что, думаю, момент придет, и мы его в самом деле ищем. Лично я не знаю, и думаю, вы куда лучше осведомлены о внутрироссийских дискуссиях относительно Украины. Но я думаю, мы все (ЕС и Россия - ред.) должны понять с одной стороны, что, знаете, у Украины много проблем, но она не на краю гибели, как думали некоторые. Она продемонстрировала такую степень гибкости, которой мы не ожидали. Это хорошая новость. В то же время, и это очевидная правда, текущий процесс в нынешнем виде работает не так, как предполагалось. Так что нужно смотреть с обеих сторон. Я, честно говоря, не знаю, в каком направлении.

Означают ли слова г-жи Точчи то, что пишут российские, а следом за ними и наши СМИ? Безусловно, нет. Речь идет не более чем о возможности - но никак не о плане. Причем говорит о ней разумный и образованный - но советник, а не человек, принимающий решения. Налицо извращение информации (намеренное или нет - вопрос отдельный), к которому приложились и украинские медиа. Ситуации, подобные этой, заставляют думать, что экстремальные меры вроде перехода на латинку и блокировки вообще всей доменной зоны .ру - не так уж и безумны. Хотя во всех отношениях дешевле - просто качественно делать работу.