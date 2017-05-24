Экспортеры увеличили предложение доллара на межбанке 23 мая

Валютная распродажа 23 мая вылилась в очередной провал безналичного курса доллара: он потерял еще 5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,28-26,30 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Экспортеры вывалили на межбанк заметно больше доллара: объем торгов вырос со вчерашних $236,42 млн. до $312,16 млн. Этого хватило сразу на два выхода Нацбанка: в полдень регулятор заявил о скупке валюты в рамках аукциона у всех банков - общим объемом до $50 млн., а уже после обеда выкупал СКВ в режиме наилучшего курса.

Курс доллара скатывался по мере скупки НБУ: до аукциона межбанк провалился к 26,29-26,30 грн./$, и чиновники выкупили все $50 млн. с отсечением на уровне 26,31 грн./$. А после обеда, когда регулятор стал в частном порядке выкупать доллар по лучшему курсу, котировки, по словам заместителя директора департамента казначейства Пиреус Банка Анны Волуйчак, проседали даже 26,28-26,29 грн./$.

Конечно же, центробанк неспроста решил выждать с аукционом и сразу не выкупать на нем весь доллар (не заявил объем $100 млн.). Чиновники решили немного сэкономить. Ведь, когда экспортеры не смогли продать свою валюту на аукционе, то уже после него отдавали СКВ дешевле.

«После обеда НБУ выкупал доллар по запросу лучшей цены среди маркетмейкеров с расчетами на завтра по курсу 26,30 грн./$», - уточнил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«В итоге продавцы потеряли даже не 1 копейку, а 2. На цене ресурса, поскольку расчет происходил на условиях tom. В режиме наилучшего курса было выкуплено $23 млн.», - дополнил коллегу Юрий Гриненко.

Как и прежде, финансисты объясняют валютную распродажу сезонным фактором.

«По нашим прогнозам, это еще не пик валютных распродаж перед налогово-зарплатным периодом. Наибольшее давление на курс доллара должно произойти к концу этой недели - в начале следующей», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валютные распродажи продолжатся и завтра. Украинский бизнес продолжает делать отчисления в госбюджет, потому будет нуждаться в гривне. Главный вопрос - сколько еще ему может потребоваться.

«Думаю, старт межбанковских торгов произойдет в рамках 26,28-26,30 грн./$. И если мы увидим объемы продаж, сопоставимые с сегодняшними, то курс вполне может сдвинуться к 26,25 грн./$. Все будет зависеть от активности экспортеров», - отметил Юрий Гриненко.

Банкиры уже начали прикидывать курс валют, ниже которого не опустится рынок.

«Сомневаюсь, что в перспективе инвалюта опустится ниже отметки в 26,20 грн./$. В ближайшие дни НБУ скорее всего будет часто появляться на рынке. На завтра мы прогнозируем ситуацию на межбанке, подобную сегодняшней, и колебания в пределах 26,25-26,35 грн./$», - заверил Олег Куринной.

Настоящий обвал 23 мая был зафиксирован на наличном рынке.

«Курс просел аж до 26,15-26,20 грн./$. И люди продолжают сдавать доллар. Конечно, не так активно, как на прошлой неделе, когда суточный объем выкупа мог достигать $10 млн. Но все же достаточно заметно», - отметил Юрий Гриненко.

26,15-26,20 грн./$ - это банковская минимальная цена продажи доллара людям: она фиксировалась у небольших структур. Обменники, принадлежащие небанковским финучреждениям, опускали свой ценник даже до 26,19 грн./$.

Крупные же банки продолжали отдавать валюту дорого - в рамках 26,35-26,45 грн./$: Ощадбанк, ПУМБ, Приватбанк, Альфа Банк УкрСиббанк. Они больше нацелены на скупку валюты, с дальнейшей перепродажей на межбанке: выкупали бакс у людей в среднем по 26,12-26,16 грн./$.

Ценовой диапазон для выкупа валюты у людей банками и небанковскими финучреждениями сегодня находился в рамках 26,0-26,18 грн./$.

На черном рынке 23 марта доллар подешевел на те же 5 копеек, что и на межбанке: с утренних 26,20-26,25 грн./$ до 26,14-26,20 грн./$.