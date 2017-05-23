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Стоит рискнуть. Почему Путин боится визового режима с Украиной
19:51 23.05.2017 |
Главным препятствием к введению визового режима с Россией является, по всей видимости, страх ответных мер. Но Кремль совсем необязательно последует принципу взаимности.
Вы вдрызг рассорились со своей бывшей (своим бывшим), и хотя пытаетесь сохранить видимость цивилизованных отношений, вам это, мягко говоря, удается с превеликим трудом. Но время от времени ходите к нему (к ней) домой - у вас остался ключ. И практически уверены, что он(а) делает то же самое. Просто так, потому что может. Потому что привычка. Потому что дела. Ну и пакости с сантиментами, чего уж... Его (ее) вроде все устраивает. Вы делаете вид, что все нормально. Год, и еще год, и еще...
Может быть, кому-то и комфортно так жить, но подозреваю, что этот сюжет в стиле прославленного любителями нетрадиционных сексуальных практик сына львовского полицай-президента не особо популярен среди обычных граждан.
Что? Не надо смешивать межгосударственные отношения с межличностными? Разумеется, не надо. Аналогия хромает? На обе ноги: где визовый режим с Россией, а где завершившийся роман. Вот только публику абстракции не особо пронимают - своя рубашка поближе к телу будет.
К слову, так и вижу, как взвоет моя дорогая родня по обе стороны границы: мол, гады, как можно было вообще дойти до того, чтобы мешать семьям воссоединяться? И я вас уверяю, никто из них и не вспомнит, что запоребриковая и здешняя ее части не общались уже лет десять, по меньшей мере. Обе стороны резко всплющит от собственно факта необходимости получать визы. И что-то мне подсказывает, что такая ситуация не то чтобы редкость. Есть, конечно, и те, кто нормально себе ездит туда-сюда по семейным делам. Нормально - пока не окажется в СИЗО, потому что фээсбэшникам нужно выполнять план по поимке украинских диверсантов в тапках. А затем, конечно, "родина, помогай". И потом, кто-то на заработках, у кого-то бизнес...
Вот только этот коктейль маленьких личных интересов служит отличным подспорьем для большого шантажа. Кремлевский сиделец и его гэбистское окружение давно научились использовать человеческие слабости.
И в идеальном мире уже этой мотивации могло бы хватить, чтобы Рада проголосовала за введение визового режима с РФ. Но будет удивительно, если это произойдет здесь и сейчас. Прежде всего потому, что по бытующему поверью принятие соответствующего закона - это не самый изящный способ политического самоубийства.
Да, на Россию приходится до 40% украинских трудовых мигрантов. И хотя их число сокращается (в 2013-м их было 6 млн, а в 2015-м чуть больше 4 млн), действие на результаты выборов они, безусловно, окажут - как минимум опосредованное.
Но, во-первых, введение виз состоится не в одночасье, это довольно длительный процесс. Который, однако, требует постоянного и достаточного информационного сопровождения, а у нас с этим, как всегда, большие проблемы. В частности, визовый режим нередко подается как механизм защиты от попадания в Украину российских боевиков и скрывающихся под российским гражданством сепаратистов. Но для этих целей куда более оправданно было бы вводить некий особый пропускной режим, пока Кремль не прекратит агрессию, с соответствующими процедурами. Тем более что элементы его - вроде особого внимания путешествующим самостоятельно либо группами мужчинам до 45 лет - негласно и так работают.
Опять же, введение виз для россиян, разумеется, сопряжено с немалыми расходами, и хотя наш МИД получил дополнительный миллиард гривень, он этих затрат, естественно, не покроет. А страшилки насчет усиления налогового бремени у нас неизменно пользуются спросом - увы, не без оснований.
Во-вторых, несмотря на электоральные риски, перспектива возвращения в страну множества людей трудоспособного возраста - это шанс для приведения в чувство нормативных баз, либерализации экономического законодательства и налоговой амнистии. Государство не в состоянии создать миллионы рабочих мест? Пусть хотя бы не мешает трудоустраиваться самостоятельно. Иное дело, что в условиях гибридной олигархо-социалистической модели какие бы силы ни были у руля государства, они опасаются самого существования среднего класса, а уж стремительного его расширения и подавно.
Приходится слышать опасения, что многие украинцы, получившие хорошую работу в России, сменят гражданство. Я не думаю, что таковых будет значительное число. Учитывая нынешний уровень бытовой украинофобии в РФ, такой прессинг спокойно могут выдержать "хохлы", "ватники" и ментально близкие таковым люди. Кроме того, стоит брать во внимание факт систематических попыток как чисток менеджмента зарегистрированных в РФ компаний (вплоть до региональных филиалов международных фирм) от украинцев, так и их вербовки.
В-третьих, главная причина введения визового режима с РФ связана не столько с российской агрессией, сколько с отменой такового с ЕС.
Да, это требование не зафиксировано документально, но его демонстрирует сама логика процесса. Между Украиной и Евросоюзом существует соглашение о реадмиссии. С Россией оно тоже существует - после нескольких лет волокиты с подписанием и ратификацией. Но Россия его отказывается выполнять. Между тем около 80% нелегальных мигрантов из третьих стран, оказывающихся на территории Украины, прибывают сюда из России. Сосчитать их сейчас не представляется возможным, и цифры разнятся на порядки. Тем не менее такая ситуация приводит к тому, что Украина, которую большинство нелегалов рассматривают как путь транзита далее на запад, застревают у нас. Так что с отменой виз мы вполне можем оказаться европейским "отстойником" с сопутствующими радостями вроде обвинений в ущемлении прав человека, отказах в предоставлении убежища и т. д. Политическое требование о соблюдении прав человека было одним из условий безвиза, так что слепить из этого материала предпосылки к его приостановке не составит труда. Опять-таки, к вящему удовольствию Москвы.
Тем не менее главным препятствием к введению визового режима с Россией является, по всей видимости, страх ответных мер. Но Кремль совсем необязательно последует принципу взаимности: он уже нарушал это правило, вспомнить хоть историю с высылкой трех десятков российских дипломатов-шпионов из США под закат президентства Барака Обамы. Сохранение безвиза со своей стороны куда выгоднее России, чем зеркальные шаги. Во-первых, это позволит сохранить рвущиеся нити и масштабы присутствия в украинском информационном и культурном пространстве. Во-вторых, и это ничуть не менее важно, выдворение украинских гастарбайтеров приведет к тому, что образовавшуюся лакуну заполнят куда более культурно далекие - и чего греха таить, хуже ассимилирующиеся - трудовые мигранты (свято место пусто не бывает). Как минимум станет больше выходцев из Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Вряд ли такая перспектива придется по вкусу Кремлю.
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